CAINE HILL加推21伙 折實563萬起

CAINE HILL下周二發售12伙，開放式戶折實價562.98萬元起；項目去年底開售至今累沽107伙，佔單位總數187伙近六成，套現8.2億元。

名日．九肚山加推33伙

長實（1113）旗下已屆現樓的沙田九肚名日．九肚山，亦加推7號價單涉33伙，屬實用面積1053至1226方呎3房和4房戶，最高14.25%折扣，折實價1739.1萬至3189.4萬元、折實實呎1.65至2.59萬元。

綜合市場資訊，7月迄今整體新盤成交累錄約570宗，當中信置（0083）牽頭將軍澳日出康城凱柏峰II，售出2B座29樓C室，實用面積463方呎2房戶，成交價893.4萬元、實呎1.92萬元。值得留意的是，新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第1A期，如今日首輪發售的336伙清袋，意味本月整體一手成交將推高至逾900宗。

柏傲莊III再錄4宗取消交易

另外，新世界（0017）大圍站柏傲莊III，新錄4宗取消交易，項目去年8月至今累錄219宗同類個案，佔已售單位數量845伙26%，涉銷售額約35.5億元。