ONE INNOVALE入場費10個月低 開放式折實296萬起 均呎1.42萬貼二手價

明報記者 容婌維

此外，項目亦較今日首輪開售的新地（0016）屯門NOVO LAND 1A期，上周推出的首批入場費329.7萬元更低，成為今年最低入場費的新盤。

不過，是次首批折實均呎14,168元，則較NOVO LAND 1A期首批約1.3萬元為高。綜合代理數據，毗鄰ONE INNOVALE-Archway、樓齡約8年的逸峯，近月二手均呎約1.46萬元，而樓齡逾20年的帝庭軒及綠悠軒二手均呎則介乎1.2萬至1.39萬元，發展商是次開價貼近區內二手呎價。

今起開放示範單位 明起收票

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，定價參考市場正在銷售的新盤、不限地區，而開價較參考指標折讓約5%至10%，開價屬於「忍讓價」。他續稱，ONE INNOVALE-Archway屬於北部都會區概念下，粉嶺北新發展區首個住宅項目，認為未來將有龐大住宅需求，項目及開價均具競爭力；項目設於尖沙嘴美麗華1期的展銷中心及示範單位今日起對外開放，明日開始接收認購登記。

首批123伙 九成建期價低於500萬

項目首批123伙，實用面積由209至609方呎，價單售價由318.5萬至929.8萬元，價單呎價由14,093至16,679元；發展商提供最高7%折扣，折實價由296.2萬至864.71萬元，折實實呎13,106元至15,512元（見表）。

值得留意是，發展商今次只為買家提供付款辦法折扣優惠，60天即供付款計劃最高可享7%折扣，而建築期付款計劃則可享最高6.5%折扣，兩者僅相差0.5個百分點，差距之小屬近年新盤罕見，估計與項目樓花期短有關。項目首批建期折實價由297.79萬至869.36萬元，當中112伙建期折實價低於500萬元，佔首批123伙約91%；另外，全數低於1000萬元，買家可承做最高九成按揭。

4年半前每呎補價4200元

ONE INNOVALE分3期發展，合共提供近1600伙，是次開價的ONE INNOVALE-Archway屬於項目第1期，提供603伙。翻查資料，恒地2018年1月為項目完成補地價，涉及約25.32億元，以項目總可建樓面逾60.2萬方呎計，每方呎樓面補地價約4200元，讓發展商有條件低價推盤。事實上，恒地向來是「新界大地主」之一，擁有眾多農地，該集團在粉嶺北一帶擁有6幅地皮，最高可建樓面約440萬方呎。