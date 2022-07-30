亞馬遜本季銷售料增17% 開市漲一成

雲計算銷售飈33％ 勝預期

AWS雲計算業務繼續是亞馬遜的增長動力，在截至6月底的第二財季，該業務的銷售額按年增33%至197.4億美元，勝過分析師預期，並為亞馬遜貢獻57億美元的經營利潤，抵消了亞馬遜其他業務產生的24億美元虧損。根據市場研究機構Synergy Research Group的數據，AWS在規模近550億美元的雲基礎設施服務市場佔有34%的市場份額。

廣告業務是亞馬遜另一亮點，上季相關收入按年增18%至87億美元，增幅超越其他科技同業。相比下，Facebook母企Meta（美：META）上季的廣告收入按年跌1%，而Alphabet（美：GOOG）旗下Google的廣告收入升幅亦只有11.6%。相比其他科技同業，當經濟轉弱，廣告商可能減少投放廣告，而亞馬遜銷售平台的部分第三方賣家，仍可能繼續在亞馬遜平台為自己的商品宣傳。

亞馬遜上季來自第三方業務的收入，按年增長9%至274億美元，較分析師預期高出6%，緩和了自營電商業務下滑的影響。亞馬遜上季自營電商業務收入按年跌4%至509億美元，相當於集團整體收入的42%左右。根據GeekWire的數據，這比例是歷來新低。

減10萬人手 提升物流效率

亞馬遜上季整體收入按年增7.2%至1212億美元，勝分析師預期。亞馬遜表示，儘管燃料、能源和運輸成本方面的通脹壓力持續存在，上季在控制成本方面取得進展，按季減少約10萬人手，並提升了物流網絡的效率。上季虧損為20億美元，是連續兩季錄得虧損，這很大程度來自對電動貨車生產商Rivian（美：RIVN）持股的減值。

（綜合報道）

[國際金融]