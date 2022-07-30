恒大境外債重組 料年內公布方案

恒大表示，目前集團已售未交樓項目中約96%已部分或全部復工，實際施工人數達到集團正常施工要求的86%。而旗下恒大汽車（0708）的恒馳5汽車已在今個月初開始預售，目前累計收到預售訂單逾3.7萬輛。

同時，集團又表示，一直與多位持有公司及其境外子公司景程（ Scenery Journey ）所發行美元優先票據的債權人溝通，對集團核心業務開展盡職調查工作，探討潛在可行的境外債務重組方案。

彭博：內地研沒收閒置地 替爛尾樓融資

集團稱，由於地產開發業務所涉地區廣泛，中國房地產市場仍在調整，其資產負債規模，預計集團業務需要較長時間才能恢復有序經營。集團又稱，預計重組方案可能包括一個公平合理的程式來確定債權人的債權金額；並擬通過一項或多項協議安排實施，但須經相關債權人、法院及其他所需的批准。

另外，彭博引述消息稱，內地當局正考慮向那些遇到財困的內房公司收回未發展用地，用於為已停工的爛尾住宅項目融資。即容許地方政府因應內地法律提供的便利，在毋須給予賠償下，取回那些過去兩年未有發展的土地。但這方案或令債權人受損，令債權人失去從這些發展商身上討回具價值的資產。例如當地政府從處於財困的發展商收回土地後，轉售給另一財務健康的對手，或將土地重新規劃，用作發展更具價值的項目，來替爛尾的住宅項目籌集資金。