全球智能手機出貨跌7.3% 蘋果市佔第二

小米出貨量急挫25.2%

平板電腦市場方面，上季出貨量按年下跌15%至3890萬部，其中Android系統上季出貨量下跌21%至1920萬部，雖然仍以49%市佔排行第一，但是近10年以來首次跌穿50%。若以品牌劃分，蘋果以市佔38%排行第一，上季出貨量按年下跌7%至1480萬部。排行第二的是三星，上季累計出貨710萬部平板，按年下跌13%；聯想（0992）以市佔9%緊隨其後，出貨量按年下跌25%至350萬部。

Strategy Analytics指出，受累於通脹持續高企，消費者信心不斷下降，但由於用戶偏好混合工作模式，加上平板電腦出貨量繼續超過疫情前水平，反映市場對移動計算的需求依然存在。展望未來，因應不斷增加的宏觀經濟壓力、消費者信心低企、不斷演變的疫情及持續的俄烏戰爭，今年下半年市場將面臨更大挑戰。