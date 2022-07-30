內地商業房貸影響 渣打香港撥備升6倍

【明報專訊】香港首季受新冠第五波疫情影響，銀行分行營運受阻，影響渣打香港的財富管理收入，今年上半年渣打香港基本營運收入按年減少6%至17.37億美元，加上該行需為在港記帳的內地商業房地產貸款作預期信貸損失撥備，令貸款撥備按年急增6.29倍至30.6億美元，渣打香港上半年的除稅前溢利，按年下跌49%至4.19億美元。雖然香港市場仍是渣打營運收入最大來源，不過渣打英國業務受惠於息差擴大，稅前賺4.37億美元，取代香港成為貢獻最多稅前盈利的市場。
英取代港 貢獻最多稅前盈利
不過單計第二季，渣打香港仍為最大稅前利潤來源，按年下跌25.54%至2.74億美元，按季則反彈90.2%，營運收入按年跌幅收窄至1.34%至8.83億美元，按季反彈3.4%。渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，防疫措施第二季放寬後，客戶活動量和經濟活動恢復，是第二季迅速反彈的主要原因，財富管理銷售和信用卡消費按季均錄雙位數增長。業務恢復情况在按月有所改善，向好趨勢在第三季延續。近日H按的實際按息已升至封頂水平，禤惠儀表示港元拆息持續上升，有合理預期最優惠利率將會上調，實際時間視乎銀行體系總結餘、拆息上升速度和聯儲局加息幅度。部分中小銀行已上調H按鎖息上限，對於渣打是否也有意上調，禤惠儀表示，該行正在積極研究，將適時公布，若實際按息長期到達封頂水平，鎖息上限則有調整的必要。