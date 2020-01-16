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北都頭炮ONE INNOVALE主打1房

【明報專訊】政府去年推出北部都會區計劃，近日區內首個私人住宅項目登場。恒地（0012）發展、位於粉嶺馬適路8號的ONE INNOVALE分3期發展，提供近1600伙；第1期ONE INNOVALE-Archway由兩座20層高的大廈組成，合共提供603伙，實用面積由205至898方呎，涵蓋開放式至3房連儲物房，合共7款戶型。

明報記者 容婌維

攝影 黃志東

今期樓花期約8個月，項目7款戶型中，以1房半（即1房連儲物室）單位供應最多，設340伙，佔全盤約56%，是次開放的1房連儲物房示範單位，以B座10樓02室為藍本，實用面積310方呎（包括22方呎露台及16方呎工作平台）。進入單位，左手面設有一組入牆收納櫃，頂層為一般儲物空間，中層藏有雪櫃，而最底層則為鞋櫃。

1房連儲物房佔逾一半

玄關旁則為開放式廚房入口，廚櫃採白色面板，感覺簡潔。廚房設有多組廚櫃，收納空間充足；家電爐具方面則配有歐洲品牌蒸焗爐、煮食爐及洗衣乾衣機。單位浴室毗鄰開放式廚房，不設窗戶。不過，浴室大門面向客廳較開揚方向，預料有助通風。另外值得留意的是，浴室外牆採用特色弧形雪花石紋玻璃物料設計，可呈現「透明石燈箱」效果，猶如為客廳配襯出一幅主題牆，除可為單位增添時尚感外，亦有助擴闊空間感。

浴室外牆仿「透明石燈箱」

廳區開則四正，外連露台，採摺趟門設計，可將露台門完全打開，讓室外景觀引入客廳。不過，除露台門外，廳區不設其他活窗。睡房面積與客廳相若，連工作平台及儲物房，戶主可打開工作平台門引入鮮風。

睡房面積約58方呎，內裏的儲物房則約28方呎，戶主除可將儲物房改為衣帽間或獨立書房外，亦可考慮打通兩房，擴闊睡房空間，扣除現有牆身面積後，估計打通後睡房面積超過86方呎。

鄰近聯和墟街市 生活配套充足

項目位處馬適路8號，鄰近粉嶺聯和墟，附近也有帝庭軒商場、逸峯廣場或聯和墟街市，設有不少民生商舖及食肆，日常生活配套充足。不過，屋苑與港鐵粉嶺站有一段距離，需乘坐巴士或小巴，外出需預留多點時間。項目設有123個住客車位，惟供整個項目3期、即約1600伙使用，車位與單位數目比例約1比13。

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相關字詞﹕睇樓手冊 粉嶺北 北部都會區 恒地

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