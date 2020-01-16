康業信貸CEO 3828萬購駿景園複式

駿發山莊3房8330萬沽雙破頂

另沙田九肚山駿發山莊單號屋新錄雙破頂成交。中原分行市務經理張少聰表示，單位實用面積1696方呎，3房1套間隔，獲外區用家以8330萬元易手，實呎約49,116元，兩者均創屋苑新高。原業主2019年5月5390萬元購入，持貨約3年額印鬆綁後沽出，帳面大幅獲利約2940萬元或約五成半。

栢慧「鳳凰樓層」10年帳賺296萬

此外，中原分行經理曾慧敬表示，天水圍栢慧豪園3座「鳳凰樓層」單位（即頂層對下一層），實用面積494方呎，2房間隔，原業主原本叫價645萬元，買賣雙方議價後，減價24萬元或約3.7%，獲區內分支家庭以621萬元承接，實呎12,571元。原業主2012年11月325萬元買入，持貨近10年，帳面獲利296萬元或91%。

映灣園本月50宗租賃 兩年新高

踏入暑期傳統租賃旺季，個別屋苑本月租賃成交創近年新高。中原地產分行高級分區營業經理胡國輝表示，東涌映灣園本月錄約50宗租賃成交，創兩年新高，其中映灣園8座高層C室，實用面積550方呎，2房間隔，享山景，業主因二手成交淡靜 ，單位未能以目標價788萬元售出，因此放租，新近以1.48萬元租出，實用呎租27元，月租比市價約1.5萬元稍低。業主2012年10月470萬元買入，租金回報約3.8厘。