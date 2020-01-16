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ONE INNOVALE今開價 首批擬「忍讓價」推

【明報專訊】美國聯儲局加息後，發展商繼續加快推盤步伐。以政府公布「北部都會區」後粉嶺首個新盤作賣點的恒地（0012）ONE INNOVALE-Archway，繼周三命名後，項目昨日上載樓書及開放示範單位，發展商表示，該盤將於今日開價，首批會以「忍讓價」推出（相關示範單位報道刊B4）。

1層最多19伙 設3升降機

樓書顯示，ONE INNOVALE-Archway由A、B兩座組成，合共提供603伙，實用面積205至898方呎，涵蓋開放式至3房連儲物房，合共6款戶型，最細單位為B座地下07室，實用面積205方呎，開放式間隔，另連131方呎花園；而最細的標準戶則位處A座標準樓層18室，實用面積208方呎，開放式間隔。值得留意的是，項目A座標準樓層一層設17伙，共用3部升降機；B座標準樓層則有19伙，同樣共用3部升降機。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目將於今日公布首張價單，首批將以「忍讓價」推出，預計主要涵蓋開放式、1房及1房連儲物房單位，料周六對外開放示範單位、周日收票，最快未來一至兩周作首輪開售。被問及今次是否趕於在本港銀行加息前售樓，林達民稱集團一向根據自己時間表賣樓，僅是巧合遇上加息預期上升。

至於剛開放現樓示範單位的長實（1113）沙田名日‧九肚山，長實高級銷售助理經理陳詠慈表示，項目擬短期公布新一張價單，並主打3房至4房戶。

相關字詞﹕新盤開價 長實 名日·九肚山 恒地 新盤推售

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