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港銀未加息 朗濤先減按息搶客 八成一按首兩年P減3.625厘 實際降1.25厘

【明報專訊】美國聯儲局宣布再度加息0.75厘，雖然本港銀行未有即時跟隨，但市場普遍預期港銀最快今季內加息，有發展商率先變陣，調低按揭息率抗衡。原為買家提供最高樓價八成一按的鷹君（0041）旗下大埔白石角朗濤，昨更新按揭計劃內容，調低按息1.25厘。有業界人士預料銀行或於短期內加息，預計部分積極推售的新盤將會調低按息，或推出定息計劃，以吸引買家入市。

明報記者 林尚民、容婌維

昨日美國聯儲局宣布加息後，朗濤更新項目價單，該盤原為買家提供的「靈活第一按揭貸款」，首24個月按揭息口將由P減2.375厘，調整至P減3.625厘（P為5.375厘），變相在港銀行有機會加息前已搶先調低按息1.25厘，而其後全期按息由P加2.125厘調整至P加0.875厘，同樣減息1.25厘。

價單所見，選用上述計劃的買家，若樓價在1800萬元以下，按揭成數最高為樓價80%；樓價在1800萬至3000萬元，按揭成數最高為樓價75%；樓價在3000萬元以上，按揭成數最高為樓價70%；按揭年期最長為25年。資料顯示，項目2020年底入伙，提供723伙，至今累計沽約532伙，餘下約191伙待售。

對於發展商調低按揭息口，中原按揭董事總經理王美鳳表示，此舉是發展商主動為買家抵消未來加息帶來的風險，以吸引買家入市。她估計未來會有其他發展商以類似的做法推出按揭計劃，或推出定息按揭，但始終發展商要承擔風險及成本，故相信未必會成為大趨勢。

另一方面，新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 1A期明日首輪開售336伙，項目至昨晚截票，發展商表示，初步點算共收逾1.9萬票，成為近9個月來首輪收票最多的新盤，超額認購逾55倍。新地代理總經理陳漢麟稱，因應疫情，集團嚴格執行人流管制及保持社交距離等多項防疫措施，並於售樓處內外提供足夠消毒清潔工具，確保準買家、地產代理及工作人員安全。

NOVO收逾1.9萬票 9個月最多

新地副董事總經理雷霆稱，買樓是長線投資及改善居住環境，而利息有上有落，況且以往美國聯儲局進入加息周期，本港無論加息幅度及速度都不會跟足，明年美國聯儲局也有可能因經濟情況減息，故相信今次聯儲局調高利率對本港樓市並無實質影響。

陳靜2288萬購曦岸雙破頂

此外，恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，恒地（0012）大角嘴利奧坊．曦岸上周以2288萬元售出的2座頂層A室，實用面積697方呎，連213方呎天台及106方呎平台，3房間隔，實呎32,826元，成交價及呎價均創項目新高；買家為2013年香港電影金像獎「最佳女配角」、著名演員陳靜。同系港島堅道CAINE HILL連錄2伙特色戶成交，其中3樓F室，實用面積169方呎開放式間隔、另連18方呎平台，成交價533萬元，實呎31,538元。

相關字詞﹕韓家輝 利奧坊．曦岸 新地 NOVO LAND第1A期 朗濤 鷹君 加息

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