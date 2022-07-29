經濟
黃清瑤 環球樓市

投資策略

港人當地可承按五成至六成 利率約3.5厘

【明報專訊】Emanuel表示，他的客戶一般會全數付款，如果要在當地承做按揭，需要向大阪的中國銀行提交申請，並有3項要求，第一，銀行對物業的評價額為2500萬日圓或以上（約143.6萬港元）；第二，申請者在港有價值500萬日圓（約28.7萬港元）年收報稅收入；第三，環聯信貸報告沒有不良紀錄。貸款額普遍為五成至六成，目前按揭利率約為3.5厘。

另外，在日本置業有數種開支，涉及（1）固定資產稅及都市計劃稅，稅額按照政府對物業進行估值評價而定，通常固定資產稅為估價的1.4%，都市計劃稅為估價的0.3%。（2）中介費視乎樓價，若物業價錢為200萬日圓以內，收取樓價的5%；物業價格介乎200萬日圓以上至400萬日圓以內，收取4%加2萬日圓；物業價格為400萬日圓或以上，收取3%加6萬日圓。以500萬日圓物業為例，中介費為21萬日圓並附上現時消費稅10%，即總金額為23.1萬日圓。

（3）登記費即類似香港律師費，一般為政府對物業估價的2%，但最終以律師報價作準；（4）印花稅，樓價愈貴稅費愈高，詳情需參照政府稅收標準；（5）不動產取得稅，為政府估價的3%。以上稅項只有固定稅需要每年繳交，其他只需繳交一次即可。其他恆常物業開支，則包括有管理費、修繕積立金等。

[黃清瑤 環球樓市]

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