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2022年7月29日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
港銀按兵不動 余偉文：拆息或加快升 美加息步伐難料 籲貸款須審慎
鮑威爾改做法 沒提供下次加息指引
內地疫情拖累 恒隆半年少賺4.6％
WSJ：馬雲擬棄螞蟻控制權 或轉讓投票權
SOGO客流減12.8% 利福上半年轉蝕4.75億
中央傳促內銀借萬億助內房 內媒：國有銀行開始主動聯絡企業洽放貸
恒大中心放售估值90億 長實確認入標
內地銷情續改善 百威半年多賺24%
DFI零售盈轉虧 美心半年蝕兩億
日本城母企全年少賺13%
普拉達中期多賺逾九成 不派息
太平洋航運中期純利新高
期貨持倉額落實5級制
美GDP連跌兩季 市場估放慢加息 10年債息跌至3個月低 美股早段續升
Meta季度收入首跌 股價早段插逾8%
通脹高企 三星高通看淡需求
徐風：人口老化兼流失 樓巿創富神話難再
植耀輝：港股短期繼續無運行
葉創成：市場變數多 續買綠債
技術取勝：石藥料反覆上試8.9元
盧駿匡：港股下行空間有限 巿場氣氛審慎
剪貼客戶簽名無手尾曝光 渣打前員工釘牌半年
劉思明：內房科技醫藥炒高 沒資金跟進要小心
周顯：阿里堅持的不是同股不同權
譚新強：愛國可偏頗 但不可自殘
湯文亮：沒有回流人才 中國不會強大
日置業避租霸 小心租金過低樓盤
港人當地可承按五成至六成 利率約3.5厘
港銀未加息 朗濤先減按息搶客 八成一按首兩年P減3.625厘 實際降1.25厘
ONE INNOVALE今開價 首批擬「忍讓價」推
東涌配電站收5標書 與去年相同
康業信貸CEO 3828萬購駿景園複式
亞皆老街102號全幢住宅 萬泰近5億售朱鴻鈞等
北都頭炮ONE INNOVALE主打1房
受惠北都效應 毗鄰內地具優勢
話你知：鄰近龍躍頭文物徑 人氣打卡景點
周顯：阿里堅持的不是同股不同權
【明報專訊】阿里巴巴（9988）宣布，董事會已授權集團管理層向港交所提交申請，擬將香港新增為主要上市地，預計將於年底前生效。
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