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通脹高企 三星高通看淡需求

【明報專訊】面對經濟前景不確定，三星電子及高通預期市場需求轉弱。通脹上升，加上電子產品及晶片需求放緩的影響，開始反映於三星電子（韓：005930）的次季業績。三星電子上季收入按年增21.6%至77.2萬億韓圜（約4663億港元），略低於今年首季所創的歷史高位，令三星電子由去年第三季起連續3季收入創新高的紀錄止步。作為全球最大的內存晶片製造商，其半導體業務上季收入按年增24%至28.5萬億韓圜（約1718億港元），但仍較分析師預估低22%。三星電子昨股價微升。

半導體業務為三星電子的營業利潤貢獻9.98萬億韓圜（約601億港元），相當於該公司約七成的營業利潤。三星警告，隨着消費者減少購物，智能手機及個人電腦（PC）製造商的晶片需求將會轉弱。蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）及微軟（美：MSFT）等主要晶片買家控制明年預算，將妨礙晶業的產能擴張。

三星電子移動及網絡業務上季營業利潤按年跌18.9%，三星預期下半年市場對手機及PC的需求將會減弱。此外，手機晶片製造商高通（美：QCOM）亦下修今年智能手機出貨量預測，並預期高通在截至9月底的第四財季，收入不多於118億美元，遜於分析師預期，昨早段股價跌逾3%。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕需求 半導體 高通（Qualcomm） 三星電子

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