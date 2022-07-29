通脹高企 三星高通看淡需求

半導體業務為三星電子的營業利潤貢獻9.98萬億韓圜（約601億港元），相當於該公司約七成的營業利潤。三星警告，隨着消費者減少購物，智能手機及個人電腦（PC）製造商的晶片需求將會轉弱。蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）及微軟（美：MSFT）等主要晶片買家控制明年預算，將妨礙晶業的產能擴張。

三星電子移動及網絡業務上季營業利潤按年跌18.9%，三星預期下半年市場對手機及PC的需求將會減弱。此外，手機晶片製造商高通（美：QCOM）亦下修今年智能手機出貨量預測，並預期高通在截至9月底的第四財季，收入不多於118億美元，遜於分析師預期，昨早段股價跌逾3%。

（綜合報道）

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