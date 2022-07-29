普拉達中期多賺逾九成 不派息

Prada上半年收益淨額約19.01億歐元，以固定匯率計算，按年升22.5%。零售渠道銷售淨額18.72億歐元，增長26.4%；特許權費收入2852.4萬歐元，增加22.2%。上半年毛利率增3.4個百分點至77.7%，主要受惠於盈利能力更高的銷售組合。經調整EBIT錄得3.31億歐元，按年升99.4%。

Prada股價昨日績前升1%。以地域分隔，按固定匯率計算，集團上半年亞太區零售銷售減少6.7%，乃由於政府當局在爆發新冠疫情後所實行的限制措施，導致中國零售銷售下滑所致。有關限制措施於6月放寬，令有關零售銷售情况改善，而有關跌幅由該地區內所有其他國家，尤其是韓國及東南亞錄得雙位數增長所抵消。

歐洲零售銷售急增89%

受期內第二季的內地消費及旅遊業復蘇所帶動，按固定匯率計，歐洲零售銷售急增88.7%；美洲市場零售銷售增加41.1%；日本市場的零售銷售增加28.2%。

有關銷售仍然受持續實行的限制措施影響，而第二季度的增長進一步加快。中東的零售銷售增加24%。