經濟

DFI零售盈轉虧 美心半年蝕兩億

【明報專訊】惠康、7-11、萬寧的母公司DFI零售集團（前稱牛奶國際）昨日公布中期業績，雖然北亞及東南亞美妝業務盈利錄得增長，但受到內地超市永輝及聯營公司美心虧損拖累，上半年由盈轉虧，蝕5200萬美元（約4.08億港元）。而附屬公司基本營業利潤按年跌51%至7600萬美元。每股基本虧損3.81美仙，每股中期股息按年少派67%至1美仙。

總銷售額微升1%

上半年總銷售額按年升1%至140億美元，當中集團的附屬公司銷售額跌1%至45億美元，但不計及去年下半年Giant Indonesia的重組影響，集團基礎銷售額升2%。DFI零售集團表示，美心上半年為集團造成2600萬美元（約2.02億港元）虧損，主要受本港疫情防控措施及內地封城政策影響餐飲生意。在截至3月底6個月，集團應佔聯營公司內地超市業務永輝虧損約3800萬美元，同店銷售額在今年首季有所改善並恢復盈利。

在其他子公司方面，由於北亞和東南亞地區收入強勁復蘇，健康和美容部門盈利能力顯著提高。不過，該業務的附屬公司基本營業利潤為7600萬美元，較去年同期減少7800萬美元，按年減少51%。主要因健康和美容業務的強勁利潤增長，和IKEA的貢獻增加，但被雜貨零售、便利店的利潤貢獻減少和數碼化的營運投資所抵消。

談及市場前景，DFI零售集團稱，疫情對集團業務造成重大不利影響，供應鏈受壓及通脹亦影響利潤表現，預計今年全年利潤將顯著低於去年。然而，公司仍對旗下業務優勢充滿信心，並相信集團為推動數字化進行額外投資，待疫情影響消退後，能改善集團門店和營運標準，將成為可持續增長。

相關字詞﹕美心 惠康 零售集團

上 / 下一篇新聞

港銀按兵不動 余偉文：拆息或加快升 美加息步伐難料 籲貸款須審慎
港銀按兵不動 余偉文：拆息或加快升 美加息步伐難料 籲貸款須審慎
鮑威爾改做法 沒提供下次加息指引
鮑威爾改做法 沒提供下次加息指引
內地疫情拖累 恒隆半年少賺4.6％
內地疫情拖累 恒隆半年少賺4.6％
WSJ：馬雲擬棄螞蟻控制權 或轉讓投票權
WSJ：馬雲擬棄螞蟻控制權 或轉讓投票權
SOGO客流減12.8% 利福上半年轉蝕4.75億
SOGO客流減12.8% 利福上半年轉蝕4.75億
中央傳促內銀借萬億助內房 內媒：國有銀行開始主動聯絡企業洽放貸
中央傳促內銀借萬億助內房 內媒：國有銀行開始主動聯絡企業洽放貸
恒大中心放售估值90億 長實確認入標
恒大中心放售估值90億 長實確認入標
內地銷情續改善 百威半年多賺24%
內地銷情續改善 百威半年多賺24%
日本城母企全年少賺13%
日本城母企全年少賺13%
普拉達中期多賺逾九成 不派息
普拉達中期多賺逾九成 不派息
太平洋航運中期純利新高
太平洋航運中期純利新高
期貨持倉額落實5級制
期貨持倉額落實5級制
美GDP連跌兩季 市場估放慢加息 10年債息跌至3個月低 美股早段續升
美GDP連跌兩季 市場估放慢加息 10年債息跌至3個月低 美股早段續升
Meta季度收入首跌 股價早段插逾8%
Meta季度收入首跌 股價早段插逾8%
通脹高企 三星高通看淡需求
通脹高企 三星高通看淡需求
徐風：人口老化兼流失 樓巿創富神話難再
徐風：人口老化兼流失 樓巿創富神話難再
植耀輝：港股短期繼續無運行
植耀輝：港股短期繼續無運行
葉創成：市場變數多 續買綠債
葉創成：市場變數多 續買綠債
技術取勝：石藥料反覆上試8.9元
技術取勝：石藥料反覆上試8.9元
盧駿匡：港股下行空間有限 巿場氣氛審慎
盧駿匡：港股下行空間有限 巿場氣氛審慎
剪貼客戶簽名無手尾曝光 渣打前員工釘牌半年
剪貼客戶簽名無手尾曝光 渣打前員工釘牌半年
劉思明：內房科技醫藥炒高 沒資金跟進要小心
劉思明：內房科技醫藥炒高 沒資金跟進要小心
周顯：阿里堅持的不是同股不同權
周顯：阿里堅持的不是同股不同權
譚新強：愛國可偏頗 但不可自殘
譚新強：愛國可偏頗 但不可自殘
湯文亮：沒有回流人才 中國不會強大
湯文亮：沒有回流人才 中國不會強大
日置業避租霸 小心租金過低樓盤
日置業避租霸 小心租金過低樓盤
港人當地可承按五成至六成 利率約3.5厘
港人當地可承按五成至六成 利率約3.5厘
港銀未加息 朗濤先減按息搶客 八成一按首兩年P減3.625厘 實際降1.25厘
港銀未加息 朗濤先減按息搶客 八成一按首兩年P減3.625厘 實際降1.25厘
ONE INNOVALE今開價 首批擬「忍讓價」推
ONE INNOVALE今開價 首批擬「忍讓價」推
東涌配電站收5標書 與去年相同
東涌配電站收5標書 與去年相同
康業信貸CEO 3828萬購駿景園複式
康業信貸CEO 3828萬購駿景園複式
亞皆老街102號全幢住宅 萬泰近5億售朱鴻鈞等
亞皆老街102號全幢住宅 萬泰近5億售朱鴻鈞等
北都頭炮ONE INNOVALE主打1房
北都頭炮ONE INNOVALE主打1房
受惠北都效應 毗鄰內地具優勢
受惠北都效應 毗鄰內地具優勢
話你知：鄰近龍躍頭文物徑 人氣打卡景點
話你知：鄰近龍躍頭文物徑 人氣打卡景點