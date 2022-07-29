內地銷情續改善 百威半年多賺24%

防疫措施放寬 楊克：有信心復蘇

百威亞太昨日開市前公布業績，股價先升後回穩，收市報23.7元，升1.72%。楊克指出，根據集團各渠道資料估算，6月底時夜場及餐廳渠道重開率約91%及98%，7月因小規模爆發疫情，夜場及餐廳重開率稍為下降至81%及97%，有信心放寬防疫措施後可以復蘇。

楊克又稱，內地政府會平衡防疫及經濟社會發展，集團亦已設立針對內地市場的數碼追蹤平台，追蹤各個城市的疫情發展，適時調整投資、渠道及媒體投放等資源，幫助集團作出商業決定，應對多變環境。

原材料做對冲 紓成本壓力

產品價格方面，他表示，去年底已加價一次，未來會繼續推動品牌高端化發展，尤其是針對Z世代，同時改善產品組合，亦有原材料對冲政策，以緩和成本上升的壓力。他表示，集團在內地已有一個發展潛力城市列表，今年計劃將百威啤酒推廣至逾70個新城市；超高端品牌推廣至約45個新城市。