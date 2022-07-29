恒大中心放售估值90億 長實確認入標

新地恒地稱未有入標 恒隆領展不評論

今次恒大中心放售，據報不少本地財團及內房有興趣研究，其中長實昨日回應查詢時表示已入標競購恒大中心，惟未有透露出價。不過，新地（0016）副董事總經理雷霆、恒地（0012）以及資策（0497）發言人均表示未有就該物業入標；恒隆地產（0101）表示「不會就個別項目評論投標意向」，但指出商廈前景受壓；領展（0823）亦表示「有關私人招標不作評論」。

據《經濟日報》引述消息報道，恒大中心估值約90億元，按總樓面34.5萬方呎計，呎價約2.6萬元；現時大廈出租率逾八成，除了恒大自用樓面外，亦有保險公司等租戶。

去年8月，市場傳出中國恒大積極套現，擬出售灣仔總部中國恒大中心，市值料逾百億元，更傳出獲國企越秀地產（0123）以約100億元洽購，並洽談至最後階段。惟去年10月，消息稱，越秀董事會最終否決有關建議，因憂慮恒大的債務問題，或為潛在交易帶來不穩定因素，令收購變得更複雜，最終退出收購。