經濟

中央傳促內銀借萬億助內房 內媒：國有銀行開始主動聯絡企業洽放貸

【明報專訊】中國全國各地出現多個爛尾樓盤，中央擬再出招救樓市。英國《金融時報》引述參與討論的消息人士報道，中國政府希望銀行提供高達1萬億元（人民幣，下同）貸款，幫助開發商完成停工樓盤，當中人行首期將向國有銀行發放約2000億元低息貸款，年利率約在1.75厘。昨晚有內媒更稱，有大型國有銀行已開始主動聯絡個別民營內房企業，洽商投放貸款。

昨日早段內房股仍然受壓，但中午外電報道中央擬再出招後，下午復市刺激普遍內房股反彈，不少更由跌轉升，時代中國（1233）和新城發展（1030）全日收升約2.5%；寶龍地產（1238）和合景泰富（1813）升約1.8%。

金融時報：人行放2000億 冀5倍槓桿

報道提到，中國有關部門希望借此推動國有銀行將有關貸款資金最大槓桿化至5倍，總共籌集約1萬億元。根據最近獲國務院批准的計劃，銀行將使用人行的貸款，並連同以市場利率貸款的自有資金，為停滯不前的房地產項目提供再融資，以填補發展商未完成樓盤項目所需的資金缺口。

不過，報道引述銀行高級管理層和分析師表示，鑑於銀行難以在爛尾樓盤項目上取得理想回報，預計最終貸款規模難以達到1萬億元目標金額；他們又稱，只有在發展商銷售或出租未曾出售的樓盤，而產生足夠現金流以償還新貸款的情况下，人行的再融資計劃才見效。

分析：爛尾樓回報欠佳 或難達萬億目標

早前有報道，國務院已批准成立一個規模最高達2000億至3000億元的房地產基金計劃，用於拯救包括中國恒大（3333）在內逾12家內地房地產商。據報，該基金已獲建行承諾注資500億元，並從人行取得300億元貸款額度；監管機構及地方政府將會揀選合資格接受支援的房地產開發商，透過向內房認購其發行的金融產品，或向國企提供貸款收購問題房企的地產項目等方法，注入資金救助內房企業；另外，有傳中央正考慮制定一項發行棚改專項債券的全國政策，惟細節、規模等尚未最終確定。

明報記者

相關字詞﹕爛尾樓 金融時報 內房股 國務院 人行

上 / 下一篇新聞

港銀按兵不動 余偉文：拆息或加快升 美加息步伐難料 籲貸款須審慎
港銀按兵不動 余偉文：拆息或加快升 美加息步伐難料 籲貸款須審慎
鮑威爾改做法 沒提供下次加息指引
鮑威爾改做法 沒提供下次加息指引
內地疫情拖累 恒隆半年少賺4.6％
內地疫情拖累 恒隆半年少賺4.6％
WSJ：馬雲擬棄螞蟻控制權 或轉讓投票權
WSJ：馬雲擬棄螞蟻控制權 或轉讓投票權
SOGO客流減12.8% 利福上半年轉蝕4.75億
SOGO客流減12.8% 利福上半年轉蝕4.75億
恒大中心放售估值90億 長實確認入標
恒大中心放售估值90億 長實確認入標
內地銷情續改善 百威半年多賺24%
內地銷情續改善 百威半年多賺24%
DFI零售盈轉虧 美心半年蝕兩億
DFI零售盈轉虧 美心半年蝕兩億
日本城母企全年少賺13%
日本城母企全年少賺13%
普拉達中期多賺逾九成 不派息
普拉達中期多賺逾九成 不派息
太平洋航運中期純利新高
太平洋航運中期純利新高
期貨持倉額落實5級制
期貨持倉額落實5級制
美GDP連跌兩季 市場估放慢加息 10年債息跌至3個月低 美股早段續升
美GDP連跌兩季 市場估放慢加息 10年債息跌至3個月低 美股早段續升
Meta季度收入首跌 股價早段插逾8%
Meta季度收入首跌 股價早段插逾8%
通脹高企 三星高通看淡需求
通脹高企 三星高通看淡需求
徐風：人口老化兼流失 樓巿創富神話難再
徐風：人口老化兼流失 樓巿創富神話難再
植耀輝：港股短期繼續無運行
植耀輝：港股短期繼續無運行
葉創成：市場變數多 續買綠債
葉創成：市場變數多 續買綠債
技術取勝：石藥料反覆上試8.9元
技術取勝：石藥料反覆上試8.9元
盧駿匡：港股下行空間有限 巿場氣氛審慎
盧駿匡：港股下行空間有限 巿場氣氛審慎
剪貼客戶簽名無手尾曝光 渣打前員工釘牌半年
剪貼客戶簽名無手尾曝光 渣打前員工釘牌半年
劉思明：內房科技醫藥炒高 沒資金跟進要小心
劉思明：內房科技醫藥炒高 沒資金跟進要小心
周顯：阿里堅持的不是同股不同權
周顯：阿里堅持的不是同股不同權
譚新強：愛國可偏頗 但不可自殘
譚新強：愛國可偏頗 但不可自殘
湯文亮：沒有回流人才 中國不會強大
湯文亮：沒有回流人才 中國不會強大
日置業避租霸 小心租金過低樓盤
日置業避租霸 小心租金過低樓盤
港人當地可承按五成至六成 利率約3.5厘
港人當地可承按五成至六成 利率約3.5厘
港銀未加息 朗濤先減按息搶客 八成一按首兩年P減3.625厘 實際降1.25厘
港銀未加息 朗濤先減按息搶客 八成一按首兩年P減3.625厘 實際降1.25厘
ONE INNOVALE今開價 首批擬「忍讓價」推
ONE INNOVALE今開價 首批擬「忍讓價」推
東涌配電站收5標書 與去年相同
東涌配電站收5標書 與去年相同
康業信貸CEO 3828萬購駿景園複式
康業信貸CEO 3828萬購駿景園複式
亞皆老街102號全幢住宅 萬泰近5億售朱鴻鈞等
亞皆老街102號全幢住宅 萬泰近5億售朱鴻鈞等
北都頭炮ONE INNOVALE主打1房
北都頭炮ONE INNOVALE主打1房
受惠北都效應 毗鄰內地具優勢
受惠北都效應 毗鄰內地具優勢
話你知：鄰近龍躍頭文物徑 人氣打卡景點
話你知：鄰近龍躍頭文物徑 人氣打卡景點