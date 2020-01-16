SOGO客流減12.8% 利福上半年轉蝕4.75億

啟德項目或受累疫情延遲落成

利福昨午公布業績後股價變動不大，收市報2.64元，升0.76%。集團表示，今年上半年虧損因首季政府實施嚴格的防疫措施，令消費情緒減弱，SOGO的顧客人流亦減少，收入減少12.8%。同時，集團錄得投資虧損4.55億元，當中4.44億元來自持有的內房股及債券未變現虧損，另匯兌虧損亦錄得1.3億元，拖累EBITDA按年跌41.5%至4億元。受虧損影響，集團淨負債比率亦由去年同期的近5.7倍大增至7.97倍。

銅鑼灣SOGO方面，首季額銷售大跌逾35%，但集團推出促銷活動令次季生意改善，上半年跌幅收窄至約一成。銅鑼灣SOGO期內整體客流量減少17.4%，但受惠於珠寶、奢侈品、化妝品及護膚品的銷售表現優越，平均每宗交易額按年增加2.8%至1639元。集團表示，為吸引顧客，已把崇光感謝祭延長至40日，刺激疫情期間的銷售額，以及把握消費券帶來的商機。

尖沙嘴SOGO由於缺乏遊客消費及本地消費意欲低迷，上半年銷售額大跌22%，部分時間亦要縮短營業時間，令客流量及逗留購買比率下降。另外，啟德項目的建築工程受疫情影響，但雙子塔綜合體整體竣工時間表並無重大影響，已展開前期租賃籌備工作，料最快於明年底前投入營運。

劉今蟾：通關亦暫難全面復蘇

利福國際執行董事劉今蟾表示，管理層對下半年香港零售業仍抱持悲觀態度，隨着地緣政治緊張局勢加劇，加上緊縮貨幣政策，全球經濟前景轉差，將繼續壓抑商業信心及消費者情緒。她預計，即使日後最終重開與內地的跨境往來，零售業要全面恢復至疫情前的水平仍然相當困難。