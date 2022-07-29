經濟

內地疫情拖累 恒隆半年少賺4.6％

【明報專訊】今年初上海新冠病毒疫情爆發，影響當地居民外出消費及商業活動。昨日公布截至6月底止中期業績的恒隆地產（0101）旗下上海恒隆廣場及上海港匯恒隆廣場期內的收入受拖累，按年分別跌17%及2%。不過因應新項目武漢恒隆廣場帶來收入貢獻，其他城市的商場收入錄增長，在本港亦有藍塘道一個大宅銷售入帳，因此中期基本盈利按年增0.8%，達22.17億元，每股中期息維持0.18元。

同時，其母公司恒隆集團（0010）中期基本溢利則按年增長1.1%，達16億元，每股派中期息0.21元，與去年同期持平。摩根士丹利發表報告表示，恒隆地產的中期基本盈利，比其預期按年跌5%為佳。

董事長陳啟宗形容，過往6個月形同是對集團的壓力測試，預料疫情一旦紓緩，業績便有望向好。不過回應集團會否趁市况低迷時出手收購或競投土地時，他指在世界處於混亂時，去「擁抱熊市」，除見到有好的東西絕對會去買之外，亦要小心為上。他料香港寫字樓未來供應太多，至於會否入標競投中國恒大（3333）旗下灣仔恒大中心，他稱若見到他們入（標）時，便會見到；若見不到他們時，就自然沒有（入標）。

陳啟宗：收購小心為上

在內地市場方面，陳啟宗更認為當地的熊市是「此熊非彼熊」，市面其實分很多類「熊」，有些熊市是可以入市購買，但是有些市况就要「忍一陣」為妙。行政總裁盧韋柏補充，現時他們所見的內地放售項目質素並非很好。至於內地租盤，他稱，內地零售自6、7月份已回復到八、九成，商場人流則比正常低20%、30%，復蘇程度令人滿意。除上海一度受防控措施影響逾兩個月，集團在其他城市的商場奢侈品租戶錄得增長仍大。陳啟宗補充，除其中一個內地商場外，其他內地商場的續租有雙位數字增長。反而香港商場續租則面對壓力，但是他們期待新一輪消費券會帶來正面影響。在香港售樓方面，集團首席財務總監趙家駒稱，旗下牛頭角道新盤皓日尚有168個單位待適合時間銷售。

相關字詞﹕趙家駒 盧韋柏 陳啟宗 恒隆地產 恒隆集團

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