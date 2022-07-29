經濟

鮑威爾改做法 沒提供下次加息指引

【明報專訊】美國聯儲局連續兩個月重手加息0.75厘遏止通脹，市場觀望官方對後續加幅看法。不過聯儲局主席鮑威爾一改3月加息以來做法，沒有為下次加息幅度提供指引，稱會逐次會議制定貨幣政策，步伐取決於經濟數據。他表示6月公布的點陣圖，仍是利率路徑最佳指引，意味今年底加到3.25厘至3.5厘，以及明年加到3.5厘至3.75厘頂峰的預期不變。

提「放慢加息」 被指「轉鴿」

鮑威爾在議息後記者會表示，在當局評估政策調整累計對經濟和通脹的影響時，放慢加息步伐是合適的做法，言論被市場視為「轉鴿」之舉，標指在周三的升幅擴大至2.62%。美國2年期以上債息昨日均降至3厘以下，美元指數則報106.5點，較月中高位109.3點下跌2.56%。不過鮑威爾重申將通脹降回2%目標的決心，提及必要時會毫不猶豫採取更大幅度行動。為解通脹壓力，他認為有必要在某程度上放緩勞動市場和經濟增長，預期高通脹和低經濟增長將會持續一段時間。據芝商所FedWatch工具，市場主流預期9月加息幅度將降至0.5厘，11月和12月各加0.25厘，甚至只加其中一次。

瑞銀料儲局9月加息0.5厘

瑞銀投資銀行美國經濟師Jonathan Pingle亦預計，聯儲局會在9月加息0.5厘，因為目前已達聯儲局中性利率水平，料將逐步偏離前置加息的政策。不過他仍不排除再次大幅加息的可能，因為通脹過熱短期難以緩和，該行預期今日公布的6月個人消費支出價格指數（PCE）將進一步加速上升，鮑威爾已表示即使以經濟增長作為代價，當局也會全力遏止通脹。

相關字詞﹕鮑威爾 美國經濟 經濟增長 貨幣政策 加息 聯儲局

上 / 下一篇新聞

港銀按兵不動 余偉文：拆息或加快升 美加息步伐難料 籲貸款須審慎
港銀按兵不動 余偉文：拆息或加快升 美加息步伐難料 籲貸款須審慎
內地疫情拖累 恒隆半年少賺4.6％
內地疫情拖累 恒隆半年少賺4.6％
WSJ：馬雲擬棄螞蟻控制權 或轉讓投票權
WSJ：馬雲擬棄螞蟻控制權 或轉讓投票權
SOGO客流減12.8% 利福上半年轉蝕4.75億
SOGO客流減12.8% 利福上半年轉蝕4.75億
中央傳促內銀借萬億助內房 內媒：國有銀行開始主動聯絡企業洽放貸
中央傳促內銀借萬億助內房 內媒：國有銀行開始主動聯絡企業洽放貸
恒大中心放售估值90億 長實確認入標
恒大中心放售估值90億 長實確認入標
內地銷情續改善 百威半年多賺24%
內地銷情續改善 百威半年多賺24%
DFI零售盈轉虧 美心半年蝕兩億
DFI零售盈轉虧 美心半年蝕兩億
日本城母企全年少賺13%
日本城母企全年少賺13%
普拉達中期多賺逾九成 不派息
普拉達中期多賺逾九成 不派息
太平洋航運中期純利新高
太平洋航運中期純利新高
期貨持倉額落實5級制
期貨持倉額落實5級制
美GDP連跌兩季 市場估放慢加息 10年債息跌至3個月低 美股早段續升
美GDP連跌兩季 市場估放慢加息 10年債息跌至3個月低 美股早段續升
Meta季度收入首跌 股價早段插逾8%
Meta季度收入首跌 股價早段插逾8%
通脹高企 三星高通看淡需求
通脹高企 三星高通看淡需求
徐風：人口老化兼流失 樓巿創富神話難再
徐風：人口老化兼流失 樓巿創富神話難再
植耀輝：港股短期繼續無運行
植耀輝：港股短期繼續無運行
葉創成：市場變數多 續買綠債
葉創成：市場變數多 續買綠債
技術取勝：石藥料反覆上試8.9元
技術取勝：石藥料反覆上試8.9元
盧駿匡：港股下行空間有限 巿場氣氛審慎
盧駿匡：港股下行空間有限 巿場氣氛審慎
剪貼客戶簽名無手尾曝光 渣打前員工釘牌半年
剪貼客戶簽名無手尾曝光 渣打前員工釘牌半年
劉思明：內房科技醫藥炒高 沒資金跟進要小心
劉思明：內房科技醫藥炒高 沒資金跟進要小心
周顯：阿里堅持的不是同股不同權
周顯：阿里堅持的不是同股不同權
譚新強：愛國可偏頗 但不可自殘
譚新強：愛國可偏頗 但不可自殘
湯文亮：沒有回流人才 中國不會強大
湯文亮：沒有回流人才 中國不會強大
日置業避租霸 小心租金過低樓盤
日置業避租霸 小心租金過低樓盤
港人當地可承按五成至六成 利率約3.5厘
港人當地可承按五成至六成 利率約3.5厘
港銀未加息 朗濤先減按息搶客 八成一按首兩年P減3.625厘 實際降1.25厘
港銀未加息 朗濤先減按息搶客 八成一按首兩年P減3.625厘 實際降1.25厘
ONE INNOVALE今開價 首批擬「忍讓價」推
ONE INNOVALE今開價 首批擬「忍讓價」推
東涌配電站收5標書 與去年相同
東涌配電站收5標書 與去年相同
康業信貸CEO 3828萬購駿景園複式
康業信貸CEO 3828萬購駿景園複式
亞皆老街102號全幢住宅 萬泰近5億售朱鴻鈞等
亞皆老街102號全幢住宅 萬泰近5億售朱鴻鈞等
北都頭炮ONE INNOVALE主打1房
北都頭炮ONE INNOVALE主打1房
受惠北都效應 毗鄰內地具優勢
受惠北都效應 毗鄰內地具優勢
話你知：鄰近龍躍頭文物徑 人氣打卡景點
話你知：鄰近龍躍頭文物徑 人氣打卡景點