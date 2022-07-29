經濟

港銀按兵不動 余偉文：拆息或加快升 美加息步伐難料 籲貸款須審慎

【明報專訊】美國聯儲局在本月議息會議，一如市場預期將聯邦基金利率目標區間上調0.75厘，達2.25厘至2.5厘，已超過本港銀行對上一輪加息周期，於2018年9月上調最優惠利率（P）時的2厘至2.25厘水平，不過現時港元1個月拆息仍低於當時（見圖），昨日本港銀行仍保持最優惠利率不變。金管局總裁余偉文表示，過去數月隔夜及1個月港元拆息逐漸攀升，隨着美國再次加息，預料趨勢將持續甚至更快，呼籲市民必須對港元拆息上升做好準備，決定貸款時要管理有關風險。

明報記者 歐陽偉昉

今輪美國加息較上次迅速，金管局自5月以來累計承接1726億港元沽盤，但2020年量寬周期累計有3826億元流入港元，截至昨日本港銀行體系總結餘仍有1653億元，高於2018年9月加P時的764億元。資金較充裕下，作為H按定價基準的港元1個月拆息昨報1.384厘，與匯豐最優惠利率（5厘）差距3.616厘；相對之下，2018年9月首次「加P」時，1個月拆息報2.274厘，與匯豐最優惠利率的息差已是2.726厘，是在市場認為帶動加P的3厘範圍以內。

銀行結餘仍高於上輪加息時

余偉文表示，當局留意到有個別銀行已經上調新做按揭貸款的鎖息上限，隨着港息跟隨美息上升，本地銀行亦有可能調整存貸利率，包括最優惠貸款利率。對於銀行息率，他表示港元拆息上升速度和幅度，最終取決於本地市場港元資金的供求，銀行會因應本身的資金成本結構等考慮，決定調整息率的時機及幅度。

本地銀行暫時仍按兵不動，昨日普遍H按實際利率升至2.684厘，高於鎖息上限2.5厘。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡稱，近日接近月底結算，加劇短線拆息波幅，若實際按息只是短期升穿鎖息上限，銀行沒加P逼切需要。

不過李若凡又稱，聯儲局已表態繼續加息，港美息差將持續擴闊，帶動套息交易，令資金流出港元，至聯儲局下次9月底議息，銀行體系總結餘或已跌穿1000億元，令拆息續高企，屆時港銀很可能在美議息後加P。至於會否如2018年般只加0.125厘，則視乎到時美後續加息意向，因為具指標性的大行擁有大量活期存款，加P同時需上調存息，對他們未必全然有利，若聯儲局表態放緩加幅，大行也不會急於加息。

匯豐3年來首上調美元存款息

雖然最優惠利率維持不變，不過匯豐自2019年10月以來首次上調美元儲蓄存款利率24.9點子（1厘等於100點子），自今日（29日）起，戶口結餘1000美元及以上的年利率由0.001厘上調至0.25厘，渣打、恒生（0011）和中銀香港（2388）亦跟隨。參考上個加息周期，匯豐在2018年5月和6月合共上調美元存款利率0.25厘，先於港元存貸利率數個月加息。

相關字詞﹕H按 按揭貸款 最優惠利率 港元拆息 加息 聯儲局 金管局

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