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林海山城群山環抱 享大埔海景

【明報專訊】位處大埔半山的露輝路，遠離大埔市中心和港鐵站，但擁有群山環抱的自然環境；區內最新登場低密度豪宅，為「銅鑼灣大地主」希慎興業（0014）、「愉景灣大地主」香港興業（0480）合作的林海山城，提供262伙，兼融洋房和分層單位；項目另一賣點是擁翠綠山巒景色，亦享吐露港、三門仔一帶海景，儼如「大埔版愉景灣」，項目最快下周開放現樓示範單位。

明報記者 容婌維、林尚民

攝影 劉焌陶

已屆現樓的林海山城，位處露輝路36號。由於偏離大埔市中心和港鐵站，露輝路一帶的建築密度相對較低，向來屬大埔豪宅地段。林海山城鄰近香港教育大學，同區主要住宅包括淺月灣、倚龍山莊和聚豪天下，均屬低密度豪宅。屋苑位處半山，中高層分層單位料均擁有吐露港、三門仔一帶海景，山光水色令人心曠神怡。

「巨無霸」洋房最大8030呎

林海山城提供262個分層及洋房物業；項目標準分層戶160伙，實用1078至2526方呎，涵蓋3房至4房戶；分層特色戶66伙，實用面積1010至3760方呎，涵蓋2房至4房戶。項目焦點是36幢洋房，當中34幢實用3245至5341方呎，設4房雙套、4房4套、5房雙套，共3種戶型。至於兩幢「尊貴大屋」，分別為「山城徑1號」，實用面積6268方呎，4房4套間隔；樓王「林海徑1號」，實用面積達8030方呎，5房5套間隔，為區內數一數二的「巨無霸」，料稍後以招標形式發售。

率先開放的現樓示範單位為6座5樓B室，實用面積2259方呎，連1118方呎平台及天台、備私人升降機大堂。單位設曲尺形大廳，可明確劃分客、飯廳，亦設家庭室；設計師將家庭廳打造成「私人品味空間」，放置音響設備及黑膠唱片播放器等。

廳區採落地玻璃窗，分別望八仙嶺山景，以及船灣淡水湖和吐露港海景；望海景一方外接平台，設計師放置戶外梳化，方便戶主賞景；室內則放置一組梳化、休閒椅及長型西式餐枱。

根據樓書，單位採開放式廚房設計，設有約150方呎空間，預設三邊工作枱面；另設計師為廚房加設中島廚櫃，以及一對隱藏式趟門，有助阻隔煮食油煙。

3房示範單位品味高雅

單位採3房2套間隔，主人套房面積近230方呎，另連接約60方呎衣帽間、工作平台及套廁；主人房可擺放特大雙人牀，另設梳妝枱；套廁採「五件頭」設計，備有浴缸、淋浴間、坐廁及雙臉盆。另2間睡房空間相若，均可擺放雙人牀及衣櫃；惟值得留意，套房望向屋苑其他樓景，景觀未算特別開揚。

戶外空間方面，住戶可透過內置樓梯前往天台；設計師在天台放置戶外梳化及設置休憩空間，另有燒烤爐等設備，為戶主宴客好地方。

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