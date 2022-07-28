經濟

香港地產

「享樂烘焙」進駐Artisan Lab 承租8000呎樓面

【明報專訊】啟德新發展下，周邊區域亦受惠。新世界（0017）新落成的新式工廈、位於新蒲崗六合街Artisan Lab，在啟德新發展區效應下，獲多家公司洽租，當中不乏主攻年輕人市場的行業，其中人氣文青烘焙工房「享樂烘焙」已承租逾8000方呎樓面。資料顯示，Artisan Lab位於六合街21號，屬重建的新式工廈，樓高22層，總建築面積逾12萬方呎，每個單位建築面積約1391至3576方呎，全層樓面約8323方呎，部分樓層設有特色平台。

正街舖3800萬沽 52年升值222倍

此外，市場消息稱，西營盤正街32號地舖，面積約1050方呎，以約3800萬元易手，呎價3.6萬元。原業主早在1970年5月17萬元購入，持貨約52年，帳面大賺3783萬元，物業期內升值逾222倍。

另外，世邦魏理仕獲業主委任為獨家代理出售九龍大角嘴埃華街33號安業工廠大廈逾九成不可分割業權份數，項目現時由多個業主持有，將以公開招標形式出售，截標日期9月15日。項目地盤面積約5390方呎，現時為一幢10層高的工業大廈，總建築面積約51,784方呎。世邦魏理仕資本市場董事曾家亮表示，項目坐落於住宅（戊）區，可向地政總署補地價，以及規劃署改劃申請程序重建為一幢商住大廈，預計項目重建後面積可達4.85萬方呎。

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