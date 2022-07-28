「享樂烘焙」進駐Artisan Lab 承租8000呎樓面

【明報專訊】啟德新發展下，周邊區域亦受惠。新世界（0017）新落成的新式工廈、位於新蒲崗六合街Artisan Lab，在啟德新發展區效應下，獲多家公司洽租，當中不乏主攻年輕人市場的行業，其中人氣文青烘焙工房「享樂烘焙」已承租逾8000方呎樓面。資料顯示，Artisan Lab位於六合街21號，屬重建的新式工廈，樓高22層，總建築面積逾12萬方呎，每個單位建築面積約1391至3576方呎，全層樓面約8323方呎，部分樓層設有特色平台。