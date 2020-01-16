ONE INNOVALE 1期批預售 最快日內開價

今日開放示範單位予傳媒參觀

恒地旗下粉嶺北項目由多個地盤組成，合共可建約440萬方呎樓面，將提供約1萬個單位，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目A地盤名為ONE INNOVALE，而第一期以A、B座組成，以凱旋門式設計，故第一期名為ONE INNOVALE-Archway。林續稱，ONE INNOVALE-Archway已獲批預售，今日開放示範單位予傳媒參觀，並於本周公布首張價單，最快下周開售。

發展商表示，整個ONE INNOVALE，由5座住宅大樓組成，合共提供約1600伙，分3期發展，第一期提供603伙，預計2023年3月落成，樓花期長約8個月。發展商早前曾表示，ONE INNOVALE-Archway戶型由開放式至3房，其中約八成單位，屬於開放式及1房戶型。

NOVO 6日收逾1.4萬票成今年票王

雖然ONE INNOVALE-Archway積極部署開售，但仍無阻NOVO LAND 1A期收票，市場消息稱，項目至昨晚已逾1.4萬票，超前信置（0083）等今年4月推售的錦上路站柏瓏I 7日收近1.35萬票，成為今年新盤票王。若以首日發售的336伙計，已超額約42倍，項目將於今晚截票。新地代理總經理陳漢麟表示，項目入票人士中，七成來自新界區的居民，而新界區入票者中，四成來自屯門區，另兩成來自元朗及天水圍區。陳氏續稱，項目推出物業管家品牌「WeSpire」，特意開創「WePoint 住戶獎勵計劃」，住戶可使用會所消費所賺取的積分，換取會所優惠。

名日‧九肚山開放現樓示範單位

另外，長實（1113）旗下沙田名日‧九肚山，即日開放現樓示範單位，為第1座20樓C室，實用面積1226方呎，為4房2套連儲物室連洗手間間隔。長實高級銷售助理經理陳詠慈表示，項目推出「先用後付車位認購計劃」，由8月6日起，首10名指定3房及4房單位的買家，可以250萬元優先認購一個住客車位，享先用後付優惠。長實首席營業經理郭子威表示，今年上半年樓市因疫情而消費疲弱，但今年5月及6月疫情穩定後，一手樓市陸續有成交，預計下半年樓市平穩，樓價約有5%波幅。