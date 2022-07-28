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暑期租務旺季 租金指數按月彈0.74%

【明報專訊】差餉物業估價署私宅售價指數下跌，隨着踏入暑期租賃旺季，再加上內地生租樓潮下，私宅租金有回升迹象。據差估署最新資料顯示，6月租金指數報178點，按月升0.74%，終止過去8個月跌勢，但按年仍跌0.73%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝分析，6月份為傳統租務旺季，加上內地生來港租樓，令6月份租金向上，相反樓價仍持續回軟，導致兩者走勢背馳。總結今年上半年，差估署樓價指數跌約3.4%，私宅租金累跌2.57%，半年計租金跌幅較樓價為小。

分析：內地生租樓潮支持租金

上月A、B及C類中小型單位租金指數報180.9點，按月反彈0.72%，上半年累跌2.9%；D及E類大型單位租金連升兩個月，最新報147.8點，按月升0.61%，上半年累升0.14%。雖然近月樓價有輕微調整，但市場預計美國聯儲局將會再度宣布加息，本港加息陰霾下，不少買家轉買為租，其中將軍澳區近3個月租賃交投遠超買賣以倍計（見表）。

美聯物業區域營業董事劉卓豪表示，租務旺季持續，今年第二季尾至第三季初，租務承接強勁，據該行資料顯示，全將軍澳區（包括居屋）近3個月錄得之租務成交，較首4個月明顯增加，其中5月份錄得約600宗、6月份錄得692宗、7月（截至7月27日止）則錄得約605宗，即近3個月近1900宗租賃成交，每月平均逾600宗，租務交投相當活躍。

將軍澳近3月租賃宗數超買賣以倍計

將軍澳買賣成交表現較遜色，本月（截至7月27日止）買賣成交量僅約132宗，有機會為今年新低，劉氏坦言，加息預期升溫，將軍澳過去一周普遍放盤業主下調叫價約3%至5%，但買家還價幅度普遍遠超業主可接受範圍，個別還價低於市價近一成，令市場欠乏承接力。

內地生租南豐廣場 預付1年租共34萬

同時，市場再錄內地生租樓個案。美聯物業首席高級營業經理黃家迎表示，將軍澳南豐廣場1座中層B室，實用809方呎，3房1套間隔，獲4名就讀科大之內地生以月租2.4萬元合租，實用呎租30元，並預付一年租金及2個月按金，共涉33.6萬元。業主早於1998年10月以約309.4萬元購入，租金回報約9.3厘。

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