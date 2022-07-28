經濟

香港地產

官方樓指半年累跌3.4% 見年半低位 幾近抵消去年升幅 分析：通關成下半年救命草

【明報專訊】上半年本港備受第五波疫情大爆發影響，加上本港加息陰霾下，樓價反覆回落。差餉物業估價署最新公布，上月份本港私宅售價指數最新報380.5點，為1年半以來新低，按月跌幅亦由5月份的0.16%擴大至1.14%。總計上半年累跌約3.4%，除為2020年初本港爆疫以來最大半年度跌幅外，更幾乎完全抵消去年全年升幅。有業界人士稱，本港樓市受新冠疫情回升、美國加息兩大負面因素夾擊，可謂「震散」樓價，而樓價能否下半年反彈，通關將被視為樓市的一根救命稻草。

明報記者 林尚民

差估署最新公布，上月份本港私宅售價指數最新報380.5點，按月跌1.14%；有關指數已連跌兩個月，5月份指數按月已下跌0.16%。換言之，樓價跌幅進一步擴大，而指數兩個月累跌達1.3%，最新指數更為2020年12月錄得379.9點後的新低，亦較2021年9月的歷史高位398.1點累跌4.42%。

半年跌幅為爆疫以來最大

政府今年2月公布進一步放寬高成數按揭門檻，即市場所稱的「波叔Plan」，一度令4月整體售價指數反彈1.07%，不過，在整體樓市調整下，大單位售價指數近月又再回軟。資料顯示，實用1076方呎以下的A、B及C類中小型單位，最新售價指數報383.2點，按月跌1.14%，而實用1076方呎或以上的D、E類大型單位，樓價指數最新報314.8點，按月跌1.56%。總結今年上半年，整體私樓售價指數累跌約3.4%，較去年下半年度跌幅0.03%明顯擴大，並為2020年初新冠疫情在港爆發以來，半年度最大跌幅，而2021年全年差估署私樓售價指數累升約3.7%，亦幾乎全被蒸發。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，6月差估署樓價指數，主要反映5月中至6月上旬市况，當時美國大幅加息四分之三厘，亦碰上疫情略有反彈，導致市場表現審慎，買家入市步伐減慢下，二手業主需擴大議價空間及減價，導致樓價跌幅加大；而近期整體形勢無大改變，新盤以貼市價、甚至低於市價推出首批單位「搶灘」，對二手市場持續構成壓力，加上市場預期美國仍將以較急步伐調升息口，進一步令二手市場交投出現拉鋸轉淡局面，對「價」及「量」均帶來壓力，預料下次公布的7月樓價指數，有機會再跌1%左右。

疫情回升加息壓力夾擊 料下月再跌

展望下半年走勢，陳海潮認為要視乎疫情進展，倘疫情維持受控，並能加快通關步伐，將成市場一根救命稻草，下半年樓價料可有較顯著反彈空間，全年樓價可望平穩、甚至掉頭回升；否則在缺乏利好因素並適逢本地銀行有機會跟隨美國加息下，全年樓價恐難扭轉微跌格局。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，本港樓市受新冠疫情回升、美國加息兩大負面因素夾擊，可謂「震散」樓價，預計稍後公布的7月和8月私宅售價指數仍會處於尋底整固狀態，甚至有機會按月跌幅擴大，相信要到第四季才有望明顯回升。

上 / 下一篇新聞

碧服：股價40元以下不配股集資 碧桂園配股震散內房物管 力高生活尾市瀉八成
碧服：股價40元以下不配股集資 碧桂園配股震散內房物管 力高生活尾市瀉八成
售尚‧珒溋權益 合景泰富套13億
售尚‧珒溋權益 合景泰富套13億
H按升穿鎖息上限 加P壓力增
H按升穿鎖息上限 加P壓力增
上月率先調升鎖息上限 富邦：暫不考慮再加
上月率先調升鎖息上限 富邦：暫不考慮再加
騰訊阿里分別持股 檸萌洪九果品擬招股
騰訊阿里分別持股 檸萌洪九果品擬招股
九倉盈警 上半年純利「清零」
九倉盈警 上半年純利「清零」
海底撈創辦人夫婦轉讓51億元持股
海底撈創辦人夫婦轉讓51億元持股
沽空機構指名創謊稱620店性質 公司：毫無依據 設專組調查
沽空機構指名創謊稱620店性質 公司：毫無依據 設專組調查
港廣告開支續升 IG按年飈逾半
港廣告開支續升 IG按年飈逾半
澳門設公開競投委員會 料準備競牌
澳門設公開競投委員會 料準備競牌
新東方去年蝕93億 末季虧損增3倍
新東方去年蝕93億 末季虧損增3倍
Citadel系兩企業 擬租IFC兩層
Citadel系兩企業 擬租IFC兩層
阿信屋去年多賺23% 擬攻商貿區
阿信屋去年多賺23% 擬攻商貿區
3科技巨企對前景樂觀 美股三大指數早段漲
3科技巨企對前景樂觀 美股三大指數早段漲
瑞信上季蝕130億遠超預期 削投行業務減成本
瑞信上季蝕130億遠超預期 削投行業務減成本
漢莎地勤人員工會罷工 逾千航班取消
漢莎地勤人員工會罷工 逾千航班取消
徐風：雲服務龍頭增長遜預期 成低吸機會
徐風：雲服務龍頭增長遜預期 成低吸機會
技術取勝：美蘭空港22元料短線阻力
技術取勝：美蘭空港22元料短線阻力
細眼司機遭小鵬評開車睡覺
細眼司機遭小鵬評開車睡覺
李澤鉅獲頒意大利勳章
李澤鉅獲頒意大利勳章
劉思明：倘更多股份雙重上巿 利港交所
劉思明：倘更多股份雙重上巿 利港交所
周顯：上市前融資 筍嘢變搵笨
周顯：上市前融資 筍嘢變搵笨
湯文亮：地產公司公關做得不足？
湯文亮：地產公司公關做得不足？
暑期租務旺季 租金指數按月彈0.74%
暑期租務旺季 租金指數按月彈0.74%
ONE INNOVALE 1期批預售 最快日內開價
ONE INNOVALE 1期批預售 最快日內開價
「享樂烘焙」進駐Artisan Lab 承租8000呎樓面
「享樂烘焙」進駐Artisan Lab 承租8000呎樓面
長沙灣廢棄碼頭建登岸梯級 規劃署不反對新地申請
長沙灣廢棄碼頭建登岸梯級 規劃署不反對新地申請
普縉李雋傑：樓巿不明朗 屯門地恐再流標
普縉李雋傑：樓巿不明朗 屯門地恐再流標
普縉成立近40年 員工近400人
普縉成立近40年 員工近400人
林海山城群山環抱 享大埔海景
林海山城群山環抱 享大埔海景
駕車往大埔購物或赴內地方便
駕車往大埔購物或赴內地方便
市場不乏「巨無霸」 壽臣山15號洋房逾萬呎
市場不乏「巨無霸」 壽臣山15號洋房逾萬呎