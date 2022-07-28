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經濟
2022年7月28日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
碧服：股價40元以下不配股集資 碧桂園配股震散內房物管 力高生活尾市瀉八成
售尚‧珒溋權益 合景泰富套13億
H按升穿鎖息上限 加P壓力增
上月率先調升鎖息上限 富邦：暫不考慮再加
騰訊阿里分別持股 檸萌洪九果品擬招股
九倉盈警 上半年純利「清零」
海底撈創辦人夫婦轉讓51億元持股
沽空機構指名創謊稱620店性質 公司：毫無依據 設專組調查
港廣告開支續升 IG按年飈逾半
澳門設公開競投委員會 料準備競牌
新東方去年蝕93億 末季虧損增3倍
Citadel系兩企業 擬租IFC兩層
阿信屋去年多賺23% 擬攻商貿區
3科技巨企對前景樂觀 美股三大指數早段漲
瑞信上季蝕130億遠超預期 削投行業務減成本
漢莎地勤人員工會罷工 逾千航班取消
徐風：雲服務龍頭增長遜預期 成低吸機會
技術取勝：美蘭空港22元料短線阻力
細眼司機遭小鵬評開車睡覺
李澤鉅獲頒意大利勳章
劉思明：倘更多股份雙重上巿 利港交所
周顯：上市前融資 筍嘢變搵笨
湯文亮：地產公司公關做得不足？
官方樓指半年累跌3.4% 見年半低位 幾近抵消去年升幅 分析：通關成下半年救命草
暑期租務旺季 租金指數按月彈0.74%
ONE INNOVALE 1期批預售 最快日內開價
「享樂烘焙」進駐Artisan Lab 承租8000呎樓面
長沙灣廢棄碼頭建登岸梯級 規劃署不反對新地申請
普縉李雋傑：樓巿不明朗 屯門地恐再流標
普縉成立近40年 員工近400人
林海山城群山環抱 享大埔海景
駕車往大埔購物或赴內地方便
市場不乏「巨無霸」 壽臣山15號洋房逾萬呎
技術取勝：美蘭空港22元料短線阻力
【明報專訊】藥明康德或下試90元（圖）
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