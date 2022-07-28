3科技巨企對前景樂觀 美股三大指數早段漲

Alphabet在截至6月底的第二財季，收入按年增13%至697億美元，較去年同期的62%增幅顯著放緩，是兩年來最低的季度增長，而上季利潤也按年跌近14%至160億美元，無論收入及盈利均低於分析師預期，不過旗下Google核心搜尋廣告業務收入按年增長近14%至407億美元勝預期，而雲端業務保持動力，緩解市場對經濟疲軟打擊銷售的憂慮。

微軟上季收入按年增長12%至519億美元，與Alphabet同樣錄得近兩年最低的增幅，不過該公司表示，上季簽下歷來最多的價值1億美元以上及價值10億美元以上的Azure雲端服務合約，反映企業對微軟服務需求殷切。

得州儀器表示，雖然個人電子產品的銷情轉弱，但用於工業機械和車輛的晶片在次季實現強勁增長，每股盈利增至2.45美元勝預期，並預測第三季收入及盈利均高於分析師預期。

得州儀器料第三季收入盈利勝預期

得州儀器擁有晶片行業最多的產品種類，其業績被視為整體經濟需求的指標。彭博社指出，Alphabet、微軟及得州儀器的業績，反映科技行業四大支柱（數碼廣告、雲計算、資訊科技及晶片）的潛在韌力。Synovus Trust高級投資組合經理摩根（Dan Morgan）談論Alphabet業績時表示，上季業績令人鬆一口氣，儘管市場的廣告支出正在放緩，但Alphabet廣告表現仍超出預期。此前公布業績的社交媒體Snap（美：SNAP）及Twitter（美：TWTR）廣告收入放緩，曾惹市場擔憂。最新業績反映搜尋廣告業務較社交媒體廣告業務更具韌力。

微軟：企業客未來銷售額指標增長25%

不過由於美元強勢，美國跨國巨企仍將面臨銷售障礙。這些企業的海外銷售價值，在折算成美元後將大打折扣。此外，宏觀經濟的不確定性也將影響銷售。Alphabet財務總監Ruth Porat在財報的電話會議多次使用「廣告回調」（ad pullback）一詞，而Alphabet上季的YouTube收入按年僅增4.8%至73億美元，遜於分析師預期。Google Cloud部門上季銷售額按年增長36%至63億美元，不過該業務錄得高達8.6億美元的經營虧損，反映其雲端業務為追趕亞馬遜（美：AMZN）和微軟而大灑金錢。

微軟上季的Azure及其他雲服務收入按年增40%，低於此前一季的46%增幅。不過，微軟財務總監Amy Hood稱，衡量企業客戶未來銷售額的指標增長25%，明顯優於公司預期，反映企業對微軟軟件的需求仍然強勁。

（綜合報道）

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