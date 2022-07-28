阿信屋去年多賺23% 擬攻商貿區

零售收入跌5.1% 電子製造增11.2%

集團期內收入按年跌4.5%至20.09億元，其中主要由於主業零售業務收入下跌5.1%至19.22億元；電子元件製造業務分部收入則為8573.5萬元，增長11.2%。於4月底止，僱用員工約1500名，按年淨減少100名；前線人員之薪資佔收益比重按年上升0.5個百分點至8.5%，平均每店前線人員數目維持約4人水平，與去年相若。去年度會員卡每周連續使用1次或以上約為55萬張，至於每5周連續1次或以上為140萬張，均與去年度相若。

公司表示，在「第五波疫情」近尾聲下，其主要商品被大量搶購及補貨需時，去年度零售業務之存貨總值1.02億元，按年減少42%。此外，年內獲來自政府有關新冠疫情之補助金額約18.6萬元，較去年度獲4154.7萬元大幅減少。

於4月底，759阿信屋分店總數目172間，按年淨減少2間，其中新開業9間，結束11間。公司指，目前大部分分店位於民生地段，再於住宅區尋找商舖大肆拓展的潛藏空間有限，加上近年民生舖位的租金競爭激烈，導致居高不下，相反商貿區的舖位租金則有所回落，故此未來將着力於商貿區尋找更多分店舖位。