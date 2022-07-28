新東方去年蝕93億 末季虧損增3倍

股價昨報18.66元 跌4.9％

新東方公布截至今年5月31日的第四季及全年業績，集團第四季收入按年跌56.8%至5.24億元，全年收入則跌27.4%至31.1億元。集團解釋，收入下跌的主要原因，是為了配合中國政府的政策而終止K-9（幼兒園至九年級學生）學科課後輔導業務。集團又表示，其學校及學習中心按季再減103間，全年共減少925間，只剩下744間，按年大減約55%。

預計下財年首季收入跌近半

集團去年曾表示，會將其重心及資源轉向其他教育產品及服務，如備考課程、成人語言培訓課程等，亦將繼續開拓新業務。集團主席俞敏洪稱，今年針對成人及大學生的國內考試準備業務按年增長約30%，出國考試準備以及出國諮詢業務也分別按年增6%和16%。

不過，集團預計，下一財政年度的第一季（即今年6月1日至8月31日）的收入將介乎6.41億至6.81億元之間，按年仍要下跌48%至51%。