經濟

港廣告開支續升 IG按年飈逾半

【明報專訊】疫情緩和消費券刺激下，有利各行業展開宣傳工作。廣告媒體監察公司admanGO指出，本港6月份本地廣告開支按年升2.6％，按月升5.2％。在第二季方面，媒體廣告開支則以社交媒體跑出，按年升15.7％，當中Instagram廣告開支按年大升51.8％；Facebook升5.3％。電視只按年升3.2％。至於報紙、流動廣告及桌上電腦廣告開支，雖然還未追及去年水平，但都在第二季錄得按月升幅。

第二季社交媒體開支升15.7％

admanGO第二季廣告支出報告顯示，5、6月的本地廣告開支分別錄得按年0.9%及2.6%的升幅。同時，廣告開支亦按月有所增加，4、5、6月廣告開支分別按月升8.7%、18.6%及5.2%。 季內，最高廣告支出行業為銀行、信用卡及投資服務，但支出與去年同期比較，按年仍跌2％。其次為藥物及醫護業，按年大升24％；浴室及家居用品業，按年跌6％。此外，因應4月政府派發新一期消費券，第6位的零售業及第7位的電器業亦加強推廣活動，第二季的廣告開支分別按年上升23%及13%。

十大廣告支出品牌 匯豐升6%

報告續指，銀行、信用卡及投資服務行業在5、6月均錄得21.2%及6.4%的按月升幅，反映銀行業在放寬社交距離措施後，正在按月增加廣告開支。在第二季首十大最高廣告支出品牌集團當中，排行第2位的匯豐集團的廣告開支按年升6%；第9位花旗集團就按年跌6%。

個別品牌方面，以排行第6位的迪士尼廣告開支按年升56%，在十大品牌當中增幅最高，主要投放在旗下Disney＋串流平台，加上4月重開戲院，亦帶動旗下的《奇異博士2》和《光年正傳》等電影宣傳。

另外，排名第7位的屈臣氏集團期內廣告開支亦按年升55%，以旗下的百佳超級市場佔比最高。

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