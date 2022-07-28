上月率先調升鎖息上限 富邦：暫不考慮再加

【明報專訊】雖然港銀未上調最優惠利率（P），不過富邦銀行在上月底率先將新做H按的鎖息上限，調升0.225厘至2.725厘。富邦執行副總裁兼零售銀行部主管葉嘉敏表示，暫時沒考慮再上調鎖息上限，因為該行按揭業務着重轉按市場，客戶對鎖息上限調升的敏感度較一手買家低，業務沒有因此受明顯影響。不過加息始終是客戶置業考慮因素，P上調也提高準買家還款能力要求，她認為息口上升對按揭業務有一定影響，在上半年錄得理想增長後，期望下半年仍有一定增幅。