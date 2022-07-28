經濟

H按升穿鎖息上限 加P壓力增

【明報專訊】美國聯儲局宣布議息結果前夕，港元拆息（HIBOR）繼續全線向上，與按揭利率相關的1個月拆息昨報1.309厘（見圖），創2020年4月以來新高，以普遍H按訂價H+1.3厘計算，按息升至2.61厘，升穿一般鎖息上限的2.5厘，增加香港銀行上調最優惠利率（P），以推高鎖息上限的需要。財政司長陳茂波接受本港傳媒訪問時，表示本港加息無可避免，4年來首次加P或在未來數月發生，不過現在樓市與1998年金融風暴不同，認為今次加息不會重演當年樓市危機。

陳茂波：加息難免 樓市危機不重演

由於港美1個月拆息息差由早前的1.4厘逐步收窄至不足1厘，港匯自上周四（21日）以來，未有跌至7.85弱方兌換保證，金管局因而未再承接港元沽盤，但昨晚港匯已跌回7.8499。陳茂波表示，香港銀行流動性仍相對充足，香港毋須跟隨美國加息幅度及速度，銀行上調最優惠利率的時間，將取決於銀行流動性等因素。

利率上升利淡樓市氣氛，陳茂波稱，加息令供樓負擔加重，自然令樓市情緒受損，不過現在情况與1998年樓市急跌不能相提並論，因為影響樓市一系列因素已不相同。他表示，當年主要按揭利率為P+2.5厘，相對目前H按息率設鎖息上限，封頂息率低於P息，而且市民持貨能力強，發展商提供槓桿較低，因此單靠加息不太可能導致樓價急跌。當年樓市投機風氣盛行，1997年樓市成交達17萬宗，相對去年只有7.2萬宗，價格亦平穩，加上考慮潛在住屋需求仍強勁等因素，因此他認為置業人士再跌入負資產的風險很低。

華僑永亨銀行經濟師姜靜預計，本港銀行今年將累計上調最優惠利率0.25厘，考慮銀行資金成本持續上升，認為P最快會在今季開始提高。目前銀行資金仍然充裕，因此實際加息時間，取決於銀行以擴大息差還是以資金狀况作優先考量。

該行預計至今年第四季，1個月港元拆息將升至1.95厘，收窄與最優惠利率的息差至3厘以下。姜靜表示，若銀行較重視息差，可能會選擇今明兩季各加息0.125厘，如銀行的資金水平仍然充裕，則可能待年底才一次過加息0.25厘。

相關字詞﹕加P 按揭利率 港元拆息 樓市 港匯 聯儲局 陳茂波 金管局

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