碧服：股價40元以下不配股集資 碧桂園配股震散內房物管 力高生活尾市瀉八成

明報記者 蔡穎霖

受累碧桂園配股消息，引發市場對碧服資金鏈的憂慮，股價一度跌逾兩成半，低見16.68元。雖然碧服昨午3時許召開會議欲「救市」，惟股價收市仍跌22%至17.44元。至於碧桂園，昨天亦插逾一成半至3.16元，較配售價每股3.25元再跌2.8%。一眾內房、物管股受挫（見表），當中力高生活（2370）尾市更急插八成，全日收跌82.8%至3.14元。

CFO：不做毁掉公司事

投資者憂慮物管公司成同系內房「提款機」，黃鵬表示，碧服與分屬姊妹公司的碧桂園之間的資金流動主要靠業務往來形成，並非純粹佔有，強調兩企不會互相輸送。他又稱，雖然「在技術上無法讓它（碧桂園）絕對碰不到這筆錢」，但重申「不會做毁掉公司的事」，亦會盡可能維持公司的正常運轉、債務、交樓等，以保護現有業務體系的運轉。

事實上，碧服去年12月曾承諾，未來半年內不會向碧桂園進行逾2億元人民幣交易，期間亦不會配股。如今「半年之約」過去，黃鵬稱，在目前的股價走勢下，相信至今年底亦不會配售，更指出公司股價在30至40元以下，基本上不會考慮配售。他表示，如果碧服不做併購，相信目前資金仍然充足。

就目前內房行業，黃鵬形容正遇到「百年不遇」的挑戰，認為碧桂園配股僅「通過正規方式面對挑戰」。他更批評：「如果沒有做空輿論，我們融資環境可能是理想、寬鬆的局面。」至於碧服上半年的表現，黃鵬表示，受累於宏觀及疫情防控措施，中期業績未能達到全年的利潤增長指引40%，下半年將努力追落後。

稱行業面對百年不遇挑戰

碧服此前斥資逾3691萬元，連續5天回購。黃鵬稱，回購屬公司表態的舉動，強調對業務前景有信心。他認為，目前跌市癥結在於碧桂園對公司的潛在影響。至於未來回購活動的指引，黃鵬會上並沒提出，僅表示「適當時候還會增持」，更稱在現時的股價水平沒私有化必要。