黃清瑤：內地寬鬆幣策振經濟 新加坡銀行看好A股港股

霍慧敏預期，本月美國聯儲局會議後將會加息0.75厘，年底再加息1厘，但無論加息幅度如何，聯儲局官員對於稍後加息取態，都是市場主要焦點，因為對環球股票市場都具指導作用。在持續加息及較大的加息幅度下，預期明年上半年，美國聯邦基金利率會上升至4厘水平。在這個加息幅度下，一些高估值、沒有盈利及盈利前景的行業及企業會持續受壓，在美國及香港同時上市的股票，或部分港股亦會因而受到影響。

整體而言，霍慧敏仍對中國股票市場尤其是香港持正面看法，她稱：「相比歐美市場，中港股在過去12個月已提早出現盈利調整及估值壓縮情况，因此未來會較大機會跑贏其他市場，中長線更具投資價值。」

比較多國政策，未來美國傾向加息及收水，中國內地則主張寬鬆及推出刺激財務政策；參照社會融資規模及廣義貨幣供應量（M2）數據，可以看到兩項數據皆觸底回升，她預期，內地不會出現超寬鬆及大水猛灌的情况。

內地經濟重創 再全面封城風險低

事實上，5月、6月份內地經濟數據及出行活動增加，反映經濟正在重啟。雖然期內澳門及部分內地城市確診個案上升，不過看到政府部門處理手法較為集中及針對性，加上預期動態清零將會於二十大前持續，在會議前經濟活動亦會受影響，但全面封城出現的可能性較低。

另外，從市場估值角度來看，現時恒指市盈率只是10倍，處於過去5年以來的低位，在經濟重啟及支持政策下，相信市盈率會上升至過去平均水平，即大概11倍左右。雖然未來一季企業盈利預測仍會下調，但相信已經接近尾聲。因為大宗商品、油價從年內高位回落10%，並將會對製造業及需要原材料供應的企業帶來正面影響，並減低成本，展望第三季製造成本壓力會有所下降。

雖然對中國內地及香港市場復蘇進程及未來展望更正面， 但仍面對很多挑戰，包括許多內房債將於今年底到期，屆時將會是違約高峰期。此外，本月中，內地民眾憂慮爛尾樓出現，不少業主考慮房貸延期還款，當中涉及超過300個樓盤，因此對房地產行業看法較謹慎。

霍慧敏稱：「市場亦關注停供對銀行影響，但相信內地銀行可以吸納以上風險，上周，多家銀行亦發表公告，推算出延期還款對銀行影響佔比較低。」新加坡銀行估算，停止供款金額只佔整體還款額的2%至4%不等。過去幾年，內銀持續增加撥備及推動去槓桿，整個金融系統有能力處理房貸延期還款情况。她補充，目前中國內地延遲還款問題，與昔日美國及香港不同，當時是買家還款能力受壓，而今次則關乎民眾還款意向問題。

另外，中美關係方面，早前市場預期關稅可能出現下降，但至今未見曙光，此外中概股審計僵持已久，談判依然緩慢進行，短期未有處理方法。幸而，這些中概股大多在港已有第二上市，未來要挑戰是思考如何將成交量轉移到香港。

選股重防守 電訊股息高可吼

板塊配置方面，霍慧敏建議選擇防守性較高的行業，亦要注意現金流及派息情况，投資者可考慮電訊板塊，這類型板塊股息率大多高於8厘以上，預期2030年可上升至9厘以上。另又會留意受惠刺激政策的行業包括基礎建設，早前內地政府表示，可以將明年地方政府特別債的專項債額度，提前至今年第四季使用，相信受惠的基建行業主要是再生能源、電動車及相關上游行業。另外，偏好消費板塊，當中尤其看好必需消費品，如體育用品、奶類，特別是汽車有政策支持，相信相關效應會在未來幾個月反映出來。

減持全球銀行股 看法變「中性」

在美國持續加息的情况下，霍亦預期香港下半年會跟加，因為上半年香港銀行同業拆息（Hibor）上升幅度遠低於倫敦銀行同業拆息（Libor）。另外，香港金管局每天公布的儲備比例都有所調整，基於以上因素本港很可能會加快加息速度。今年5月，新加坡銀行已減持全球銀行板塊，看法亦由增持改變為中性，主要是憂慮全球經濟踏入衰退。事實上，香港銀行大部分在歐洲有業務，歐洲經濟很可能步入衰退，都會對本地銀行盈利有負面影響。

明報記者

[黃清瑤 基金特區]