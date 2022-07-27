新地15商場推逾1300萬獎賞迎消費券

新地代理執行董事馮秀炎表示，新一輪政府電子消費券將於8月7日起分階段發放，新計劃不但投放330億元第2期消費券，亦放寬新合資格人士，令計劃擴大後額外涵蓋多30萬人士，消費力額外增加逾10億元；同期又屬暑期旺季，定必令市民消費意欲再度升溫。

柏麗大道舖叫價3.3億獲買家洽購

馮秀炎預計，消費券帶動下，配合商場密集式優惠獎賞、暑期主題的創意互動體驗裝置，加上疫情逐步回穩，新地十五大商場今年第三季商場人流及生意表現將較去年同期增加20%，並較今年次季增長逾40%，並以輕奢品牌、中高檔餐飲、手提電子產品最為受惠。

此外，市場消息稱，尖沙嘴彌敦道111至181號柏麗購物大道地下7號舖連1樓4室，地舖面積約651方呎，1樓面積約1382方呎，原業主早在2018年起放售，當時叫價5億元，在疫情影響下，多番調低叫價，最新叫價約3.3億元，據悉獲準買家出價洽購，而該舖現以月租約70萬元租予連鎖珠寶店謝瑞麟。資料顯示，原業主為本港一家慈善基金，1995年3月以1.025億元買入。