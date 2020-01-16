經濟

香港地產

名日‧九肚山新增樓價九成「呼吸PLAN」

【明報專訊】新地（0016）屯門NOVO LAND周六首輪開售前，長實（1113）沙田名日•九肚山昨日亦公布全新價單及推出「Perfect 10付款計劃」，並於今日首度開放現樓示範單位予傳媒參觀。長實高級銷售助理經理陳詠慈表示，買家若選用該付款計劃，可選擇最高達成交額九成的第一按揭。長實執行董事趙國雄表示，新計劃可對抗加息，幫助買家入市。

上述計劃第一按揭年期為3年，買家只需於提供按揭後6個月償還成交金額5％，便可享餘下2年半免息免供，亦毋須提供任何入息證明文件及毋須通過壓力測試，即市場俗稱的「呼吸Plan」。選擇計劃之買家，連同其他優惠在內，可享共14.25％折扣優惠。

今首開現樓示範單位予傳媒參觀

另外，項目公布最新一張價單，提供27伙，包括14伙4房連雙套房連工作間（附設洗手間）、7伙3房連主人房連工作間（附設洗手間）以及6伙2房連開放式廚房單位，折實價769.4萬至2569.7萬元，折實實呎15,526元至21,185元，折實均呎17,777元。項目累沽約158伙，套現逾22億元。名日•九肚山共提供266伙，當中佔22伙為洋房，244伙為分層單位，分層單位間隔包括2房至4房，接近八成單位屬3房及4房，實用面積由479至1228方呎。

業界籲留意加息影響壓測供款

星之谷行政總裁莊錦輝提醒，發展商二按或「呼吸plan」人士，收樓後應盡早轉按至傳統銀行。他續稱，購買遠期樓花而選用建期的業主，應要注意未來收樓時的預期利息能否通過壓測，而非現時按息水平，若購買樓花選擇建期付款，最好先假設按息為4厘去計算現時的入息能否通過壓測，而不是以現時2.5厘去計算。

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