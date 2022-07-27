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經濟
2022年7月27日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
阿里申雙重主要上市 可吸北水 股價昨飈半成 分析料首重規避美除牌風險
進一步「分家」 螞蟻9高層全退任阿里合伙人
軟銀一年減持413億元股份
余偉文預告 外匯基金恐連蝕兩季
大型科企上市 港交所研拓闊門檻
陳爽涉嚴重違法遭中紀委調查 港授勳名單「消失」
憂樓市風險擴 IMF降中國經濟預測 料全年增長3.3% 降幅僅次美國
陳茂波預警 或再降港經濟預測
內房續反彈 碧桂園飈13%冠藍籌
恒生倡數碼貨幣連接智能合約等功能
和記港口半年少賺7% 中期息6.5仙
歐舒丹上季銷售升23% 內地解封 本季復增長
溶劑業務51%售太盟 葉氏化工股價急挫
長江生命：有機會分拆Pharus上市
沃爾瑪再盈警 股價急挫 稱通脹打擊零售 料季度收入跌14％
波音777油箱有爆炸風險 股價軟
Coinbase涉交易未註冊數碼證券
徐風：三大問題難解 投資社交媒體須小心
技術取勝：中石化回調料可守3.6元
劉思明：港股成交低迷 阿里雙重上巿勿奢望
周顯：你做乜工？
湯文亮：港銀結餘過低前行動 隨美加息早好過遲
盧楚仁：地產商無可避免出盈警
NOVO加推123伙 周六首輪賣336伙 暫收約1.3萬票 明截票有力問鼎今年票王
名日‧九肚山新增樓價九成「呼吸PLAN」
嘉華5.5億奪醫院道地 樓面呎價1.28萬
雲海3房1085萬沽 4年實蝕約一成
新地15商場推逾1300萬獎賞迎消費券
黃清瑤：內地寬鬆幣策振經濟 新加坡銀行看好A股港股
技術取勝：中石化回調料可守3.6元
【明報專訊】中海外料23元初步阻力（圖）
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