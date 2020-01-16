波音777油箱有爆炸風險 股價軟

【明報專訊】波音（美：BA）旗下的777寬體客機被指有油箱爆炸的風險。彭博社引述周一提交的申報文件顯示，美國聯邦航空管理局（FAA）建議的適航指令，要求採用波音777寬體客機的美國航空服務營運商，為相關的777客機進行檢查及維修，以排除該機型的油箱爆炸風險。波音股價早段偏軟跌0.1％，今年以來其股價跌兩成。
FAA曾要求檢修
FAA於2017年曾發布類似的指令，目前將要求檢修更多數量的777客機，以防範因電流問題或雷擊等，引致飛機油箱爆炸的風險。FAA表示，該命令將適用於282架飛機，採用這些飛機的美國航空機構，須為飛機油箱安裝特定部件進行加固。FAA估計，每架飛機需約90小時進行檢查及維修，相關成本達1400萬美元。美國的航空服務營運商須在FAA指令生效後60天內進行檢查，並在最多60個月內進行維修。
777X預計2025年服役
波音表示，已知悉FAA草擬的文件，此前已向使用777客機的航空公司發布相關指引，波音完全支持FAA的建議。波音777是目前全球最大的雙引擎寬體客機，載客量超過300人。為了與空巴A350-900/1000競爭，波音將推出載客量可超過400人的波音777X，預計2025年開始服役。