波音777油箱有爆炸風險 股價軟

FAA曾要求檢修

FAA於2017年曾發布類似的指令，目前將要求檢修更多數量的777客機，以防範因電流問題或雷擊等，引致飛機油箱爆炸的風險。FAA表示，該命令將適用於282架飛機，採用這些飛機的美國航空機構，須為飛機油箱安裝特定部件進行加固。FAA估計，每架飛機需約90小時進行檢查及維修，相關成本達1400萬美元。美國的航空服務營運商須在FAA指令生效後60天內進行檢查，並在最多60個月內進行維修。

777X預計2025年服役

波音表示，已知悉FAA草擬的文件，此前已向使用777客機的航空公司發布相關指引，波音完全支持FAA的建議。波音777是目前全球最大的雙引擎寬體客機，載客量超過300人。為了與空巴A350-900/1000競爭，波音將推出載客量可超過400人的波音777X，預計2025年開始服役。

（綜合報道）

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