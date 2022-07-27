沃爾瑪再盈警 股價急挫 稱通脹打擊零售 料季度收入跌14％

倉儲式超市Costco（美：COST）股價早段跌3%，電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）跌4%，折扣零售商Target（美：TGT）及梅西百貨（Macy's）（美：M）各跌5%，百貨公司Kohl's（美：KSS）更挫7.5%。道富環球標普零售行業交易所買賣基金（SPDR S&P Retail ETF）早段跌4%。在網購銷售放緩之際，電商平台Shopify（美：SHOP）宣布在全球裁員一成，約1000員工面臨失業，該股早段挫16%。美股3大指數早段下滑，道指早段跌逾百點。主要科技股本周公布業績前，投資者趨於審慎，以科技股為主的納指早段跌逾1%。

通用汽車次季利潤跌四成

受加息及家庭購買力下降影響，國際貨幣基金組織（IMF）將美國今年經濟增長預測，由3.7%大幅下調至2.3%（相關新聞刊B2）。有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）此前指出，利率上升及沉重的債務負擔令美國面臨嚴重衰退，預計經濟僅輕微下滑的人「純屬妄想」。他認為美國目前面臨滯脹和嚴重債務危機的雙重夾擊，形勢可能比1970年代的石油危機及2008年金融海嘯後更嚴峻。

由於中國的合資業務罕有錄得虧損，加上供應鏈受阻妨礙晶片等的供應，通用汽車（美：GM）次季利潤按年大跌四成至16.9億美元，經調整每股盈利1.14元，低於分析師預期，該股早段跌2%。受零件供應短缺影響，通用汽車上季有近10萬輛車未能交付。不過該公司有信心下半年可提高產量，維持此前的全年盈利指引，預計全年利潤可達96億至112億美元。

麥當勞加價抵消成本上漲

麥當勞（美：MCD）第二季收入按年跌3%至57.2億美元，略低於分析師預期，這部分源於麥當勞關閉在俄羅斯和烏克蘭的門店。麥當勞因俄烏危機而出售俄羅斯業務涉及12億美元的費用，導致上季利潤按年跌46%至11.9億美元。不過菜單加價，有助抵消成本上漲。上季經調整每股盈利2.55美元，高於分析師預期。麥當勞股價早段升逾1%。

由於餐廳、劇院等娛樂場所的飲品銷售從新冠疫情恢復，令全球銷售數量增加，加上受加價推動，可口可樂（美：KO）在截至7月1日的第二財季，經調整每股盈利70美仙，高於分析師預期。

可口可樂最新預計，全年內部收入將增長12%至13%，高於原先估計的7%至8%增幅，其股價早段升逾1%。

（綜合報道）

[國際金融]