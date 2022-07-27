經濟

和記港口半年少賺7% 中期息6.5仙

【明報專訊】和記港口公布上半年度業績，鹽田港吞吐量受美國貨物及運載空箱增加帶動按年增7%，反之在港的碼頭吞吐量則受本地及轉運貨物減少而跌7%。上半年公司整體稅後溢利達15.14億元，按年跌7%；單位持有人應佔溢利7.16億元，按年跌7%，每股中期息派6.5仙。展望前景，香港碼頭吞吐量受壓料續影響盈利，班輪繞道亦恐影響香港樞紐地位，高通脹影響碼頭營運成本，最終影響國際貿易量。

憂高通脹增碼頭營運成本

上半年經營溢利按年跌4.3%至24.49億元；總收入達64.72億元，按年升8%。集團表示，內地自3月起爆發疫情，上海在4月經歷了長達一個月的封城， 本港接受來自上海的轉口貨物受到影響，這亦加劇擾亂全球海運船期。

至於受俄烏戰爭影響，全球商品價格大幅上漲，油價高企亦令集團的運營成本受壓；而小麥等其他大宗商品價格上漲，亦再推高通脹，這亦可能影響消費者情緒，以及因此而產生的國際貿易量。

和記港口表示，全球港口擁堵和不穩定的船期可能在近幾個月會有所改善，但與歷史平均值比較，仍處於相對較高的水平。至於近期本港處理進出口貨物量下跌，這減低服務輪換的靈活性，最終亦會影響香港作為國際樞紐中心地位。公司預計，高通脹環境將導致西方採購經理訂單量減少。市場預計中國對歐洲或美國的出口量將在今年下半年繼續受壓。

相關字詞﹕鹽田港 吞吐量 和記港口

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