恒生倡數碼貨幣連接智能合約等功能

首間外資行推數碼人民幣交易

李文龍表示，央行數碼貨幣可以被「程式化」，即透過預設條件執行程式指令，連接智能合約，例如保險合約觸及應當賠償的情况，已附有程式的數碼貨幣毋須金融機構轉帳，便可向受保人賠付，減少成本和時間。

埃哲森金融服務事業部董事總經理阮潔明表示，各地央行今年在探索央行數碼貨幣更為積極，已有105個地區央行正研究，較去年35個急增，有17個央行已推央行數碼貨幣試點計劃。內地目前已在不同試點推出數字人民幣應用，例如年初在北京冬奧會場使用。李文龍表示，恒生已參與數字人民幣交易，是首間外資行推出相關服務，他們在港亦與數碼港籌備一系列合作計劃，促進開發央行數碼貨幣相關應用。

對於數字人民幣推出後，香港是否也應相應推出數碼港元，李文龍認為要視乎監管機構取態，即使沒有數碼港元，當局可以協助數字人民幣在港流通，亦有可能從更好地監管市場的角度，探討推出數碼港元的可能。