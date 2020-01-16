憂樓市風險擴 IMF降中國經濟預測 料全年增長3.3% 降幅僅次美國

明報記者 歐陽偉昉

IMF亦將明年中國經濟增長預期，下調0.5個百分點至4.6%。若IMF預測準確，今明兩年經濟增長將接近1990年以來最低的每年增長水平，僅高於新冠疫情剛爆發的2020年。對於內房槓桿問題，IMF曾在4月報告提及，中國經濟的持續放緩，會對經濟結構上的弱點，包括高企的內房企業槓桿、地方政府債務、家庭債務和脆弱銀行體系，帶來即時風險。

指調整清零政策有利經濟

不過IMF提及，政府推出實質財政支持，以及如果調整清零防疫策略，以減少對經濟增長影響，會是對中國經濟增長有利的因素。作為生產和消費大國，IMF指中國經濟持續放緩對全球有外溢影響，屬正面或負面視乎供求平衡，例如生產供應鏈受阻可能導致全球消費品價格上漲，但內需下降則緩解大宗商品和中間產品價格上升壓力。

全球而言，IMF更為看淡今年全球的經濟增長前景，今年全球經濟增長預期被降0.4個百分點至3.2%。IMF指早前的憂慮，如通脹加劇令貨幣政策收緊、烏克蘭戰爭持續，都已開始成為現實，目前對經濟展望絕大多數為下行風險。

市場料2024年通脹始返疫前水平

通脹問題牽動經濟衰退風險，IMF認為通脹仍會居高不下，市場普遍認為至2024年底，通脹才恢復至新冠疫情前水平，倘烏克蘭戰爭對食品和能源供應有進一步影響，可能令通脹大幅上升引發貨幣政策進一步收緊。另外，政策制定者可能低估勞動市場緊張，帶動工資上升的程度，或貨幣政策收緊不足，無法防止長期通脹預期失控。

隨着貨幣緊縮政策發生作用，IMF將明年全球增長預期，下降0.7個百分點至2.9%。經濟衰退的風險在2023年尤為突出，屆時多個經濟體增長預期將觸底，疫情期間所積累的家庭儲蓄將會減少，即使是很小的衝擊也可能導致經濟停滯。