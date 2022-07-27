大型科企上市 港交所研拓闊門檻

第二上市公司擬納港股通

同場的港交所行政總裁歐冠昇表示，粵港澳大灣區在國際金融、專業服務、科技創新、航空等領域擁有龐大發展潛力，區內人口逾8000萬人，整體GDP與韓國相若。他又提到，未來大灣區會是多個大趨勢的先鋒，當中尤其是可持續發展，預計大灣區的可持續金融投資規模至2030年會達到4500億美元。

歐續稱，大灣區內政府已組成聯盟，來促進研究和孵化綠色投資，而香港則被指定為大灣區的綠色金融中心，未來港交所與深交所會有更多的合作。他續稱，港交所將協助大灣區發展成為經濟動力來源、創新中心和可持續金融中心。

歐冠昇：可持續金融發展 大灣區當先鋒

深交所總經理沙雁表示，深港通開通5年多，累計交易金額達50萬億元人民幣，其中南向近10萬億元，南向資金淨買入逾9400億元。她又稱，未來將與港交所加強合作，包括進一步拓展和完善互聯互通機制，探索制度及規則互認；提升投資者服務及雙向路演機制成效；以及加強跨境監管，共同維護市場秩序，保障互聯互通機制平穩、健康發展。