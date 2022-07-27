經濟

大型科企上市 港交所研拓闊門檻

【明報專訊】港交所（0388）高級副總裁兼中國區上市發行服務部主管韓穎姣昨出席論壇時表示，自2018年上市改革後，已有26家中概股來港第二上市或雙重主要上市，集資額達3422億港元，市值約5.3萬億港元，佔本港總市值14%。她表示，港交所今年會加快完善上市制度的步伐，確保滿足發行人和投資者的需求，透露正研究為大型高科技公司拓闊上市門檻，當中針對尚在產品商業化初始階段的公司，亦計劃把第二上市公司納入港股通。

第二上市公司擬納港股通

同場的港交所行政總裁歐冠昇表示，粵港澳大灣區在國際金融、專業服務、科技創新、航空等領域擁有龐大發展潛力，區內人口逾8000萬人，整體GDP與韓國相若。他又提到，未來大灣區會是多個大趨勢的先鋒，當中尤其是可持續發展，預計大灣區的可持續金融投資規模至2030年會達到4500億美元。

歐續稱，大灣區內政府已組成聯盟，來促進研究和孵化綠色投資，而香港則被指定為大灣區的綠色金融中心，未來港交所與深交所會有更多的合作。他續稱，港交所將協助大灣區發展成為經濟動力來源、創新中心和可持續金融中心。

歐冠昇：可持續金融發展 大灣區當先鋒

深交所總經理沙雁表示，深港通開通5年多，累計交易金額達50萬億元人民幣，其中南向近10萬億元，南向資金淨買入逾9400億元。她又稱，未來將與港交所加強合作，包括進一步拓展和完善互聯互通機制，探索制度及規則互認；提升投資者服務及雙向路演機制成效；以及加強跨境監管，共同維護市場秩序，保障互聯互通機制平穩、健康發展。

相關字詞﹕港股通 未盈利科企 港交所

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