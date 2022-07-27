余偉文預告 外匯基金恐連蝕兩季

債息增加 可抵債價下跌

余偉文表示，地緣政治緊張影響能源和糧食供應、多個地區通脹嚴重、央行強硬緊縮政策、經濟衰退的憂慮，以及內地封鎖措施，建構出「完美風暴」，令市場不確定因素大增。股票、債券和外匯價格同時下跌，削弱了外匯基金以多元化投資分散風險的作用。當中人民幣資產及「長期增長組合」的另類投資等表現相對其他資產較好；預期較高的利率能增加債券組合的利息收入，抵消部分債券價格下跌所造成的損失。

他表示，金管局將採取戰略調整，如增加現金和浮動利率債券、調整非美元資產比例等，將「風暴」影響降低。余偉文又強調，不宜過分着重外匯基金短期表現，應以中長線評估。

現時外圍環境未見明朗，余偉文認為，談論「風暴」何時結束言之尚早，預計下半年投資環境仍充滿挑戰。市場的不確定令投資公司和分析師的預測出現極大分歧，投資決策更具挑戰，下半年的投資環境仍然十分困難。

下半年投資環境仍難

余偉文重申，無論市况如何動盪，外匯基金仍然會以「保本先行，長期增值」為投資原則，以長線投資為目標，保持多元化的投資策略，以穩定外匯基金的長期投資回報。