天晉3房售1450萬 1年多實蝕370萬

連辣稅實際成交價近1600萬

美聯物業區域經理梁偉德表示，天晉1期8座中層B室，實用面積870方呎，3房1套連工人房間隔，以1450萬元售出，實呎16,667元。原業主姓名以普通話拼音，料為新香港人，去年3月以1720萬元購入，持貨不足1年半售出，帳面蝕約270萬元或逾15%。梁補充，原業主購入後一直作收租，現因看淡後市沽貨，雖然持貨不足3年，惟有關相等於樓價10%、即約145萬元額印稅，是由新買家支付，即成交價連辣稅，買家實際需付近1600萬元。換言之，原業主持貨1年多，計及買入時的釐印費及買賣代理佣金等，料實蝕約370萬元或逾兩成。

LP6 3房1430萬沽 移民業主實蝕約80萬

另中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，同區日出康城6期LP6錄得屋苑首宗帳面蝕讓成交，單位為1座中層D室，實用面積906方呎，3房1套間隔，另設工人套房及儲物房，單位座西南方擁海景，上月開價1550萬元，以1430萬元易手，實呎15,784元。原業主2019年3月1439.5萬元購入，持貨3年多，近日決定移民才蝕讓沽貨，帳面蝕讓9.5萬元，若連使費計料實蝕約80萬元或逾5%。

此外，受到新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 1A期低開拖累，區內新晉屋苑連錄蝕讓。市場消息指，屯門單幢盤弦海，本月份錄得至少3宗二手轉讓，其中兩宗為蝕讓個案（見表）。

御半山2房582萬易手 4年實蝕130萬

另同區御半山1B座的中層D室，實用面積404方呎，2房間隔，以582萬元售出，實呎14,405元。原業主2018年6月680.5萬元一手購入，持貨約4年帳面蝕約98.2萬元或14%，若連使費計料實蝕逾130萬元或19.3%。