英皇楊政龍：未來兩年集團賣樓高峰期

壽臣山15號月內連沽兩洋房套13億

作為南區超級豪宅、已屆現樓的壽臣山15號，是5月正式升任英皇國際副主席的楊政龍，首個擔大旗負責銷售的香港住宅。他指出，現時中港仍未全面通關，但項目推出1個月來已連沽兩幢洋房、吸金13億元，反映南區傳統豪宅在地段、價值上的優勢，憧憬疫情稍後紓緩及中港恢復通關後，壽臣山15號的成交呎價相信可更上一層樓。

至於壽臣山15號，最新招標售出11號屋連裝修，實用面積4726方呎連花園和天台、4房4套間隔，成交價4.35億元、實呎9.2萬元；而6月售出實用面積8032方呎7號屋，成交價逾8.7億元，為今年迄今最大額新盤成交，成交呎價逾10.83萬元，料創南區屋苑式洋房新高。

楊政龍認為，港島住宅物業向來擁有更佳的保值、升值能力，是集團銳意在港島發展住宅的原因。事實上，未來兩年將是英皇推盤高峰期，旗下4個港島精品式住宅將列隊登場；部署明年第2季推售的2個新盤，包括中環奧卑利街28號項目（鄰近大館）、南區香港仔舊大街80號項目，分別提供約69伙和110伙，主打1房和2房戶。

看好港島住宅升值能力更佳

至於計劃2024年推售的另外兩個新盤，則是跑馬地宏德街1號項目（原英皇駿景酒店重建項目），以及半山般咸道28號項目，分別提供約170伙和80伙；據了解，跑馬地項目料以中小型單位為主，而般咸道項目則會提供3房及4房較大型單位。上述4個新盤提供單位總數涉約429伙、合共提供總樓面面積約24.39萬方呎；除跑馬地項目需申請預售樓花紙外，另3個新盤均屬舊契項目。除住宅銷售外，英皇同系位處堅尼地城爹核士街、提供57伙開放式至2房戶的服務式出租住宅，最快下月招租，料意向呎租約80元。

明報記者 林可為