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2022年7月26日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
外媒：國務院3000億基金打救內房 包括恒大等逾12房企 券商指短期落實可改善銷售
正榮大股東疑遭斬倉 料涉1400萬
大和：內地料成避風港 恒指上望24500
深企「閉環」7天抗疫 包括中興中芯
FT稱按數據敏感分類 中證監否認中概三級制
李家誠：政府收回土地建公營房 恒基願配合
大和：銀行體系結餘下月清零 1個月拆息「8連升」 料年內P加1.75厘
長江生命長和逾千萬美元 入股台醫療科企
港出口連跌兩月 跌幅擴至6.4%
日發交易涉內地客 證監指失職罰900萬
耶倫：就業消費強 沒衰退迹象 前財長：經濟難軟着陸 仍需加息遏通脹
內地蘋果店推限時折扣
美波音工會否決合約建議 擬8月起罷工
徐風：真實利率轉正不利金價
劉宇亮：政策傾向提振 內房止跌回穩
梁天卓：善用新科技金融產品 助增親子時間
何民傑：善用高效市場 解決房屋問題
中芯秘密量產7納米晶片 反映美國牽制仍大
技術取勝：龍湖中線上望30元
劉俊謙蔡思韵情侶檔 「穿越」宣傳富邦品牌
劉思明：大巿乏方向 宜持盈保泰
周顯：企業黨支部存在已久
湯文亮：銀主盤稀少 樓價難大跌
MIAMI QUAY I最快本季推 涉648伙 1至2房戶佔85% 勢成PARK PENINSULA頭炮
英皇楊政龍：未來兩年集團賣樓高峰期
天晉3房售1450萬 1年多實蝕370萬
凱雷亞太區總部 進駐The Henderson
榮光街重建項目今起收意向 最高估值33億
技術取勝：龍湖中線上望30元
【明報專訊】東方海外「穿頭破腳」利淡（圖）
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