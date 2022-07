梁天卓：善用新科技金融產品 助增親子時間

為何我爸爸不是霍震霆?與霍啟剛不同,絕大部分父母在生兒育女都要面對一個兩難:一方面,所謂「養不教,父之過」,不少研究都指出父母投資時間與小朋友相處的回報十分高。不少經濟學的研究都發現於嬰兒發育的早期階段,與子女有愈多的互動,其後兩歲的認知能力測試,會有更佳表現。其中,兩名勞工經濟學者在一篇名為"How the Allocation of Children's Time Affects Cognitive and Noncognitive Development"文章就發現父母多花時間與子女參與教育活動能增強子女的認知技能:

Our results suggest that time spent in educational activities, particularly with parents, is the most productive input for cognitive skill development.

不過,另一方面,外國不少大學的學費都是天文數字,加上本地樓價仍然高企,不少父母為了減輕子女將來的學債房債負擔,現在都需要花時間研究股票,為子女成立「教育基金」。不過,不是所有父母都有霍英東做爸爸,加上他們每天都只有24小時。換句話說,他們往往在兩者之間都要做一些「父母的抉擇」。

藉大數據分析 降投資組合風險省時間

當然,不少研究都指出投資基金比投資在單獨股票的風險較低,加上現在科技發達,利用數據分析的robo-advising大行其道,例如本地虛擬銀行WeLab Bank最近推出的個人化理財產品,就會根據用戶所提供的資料,例如目標金額、投資年期、投資金額和風險胃納等,再加上與它合作的環球資產管理公司Allianz Global Investors的各項基本投資數據進行分析,令父母可依照系統的自動追蹤功能,隨時按建議調整最適合他們教育基金裏的投資組合。

利用這些新科技金融產品,即使你爸不是霍震霆,各位父母亦可以一方面養成定期儲蓄的良好投資習慣,另一方面亦可盡量減少花在選擇投資項目的時間,多點時間享受「靜靜地在屋企陪小朋友」的「開心、幸福」時光。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

http://facebook.com/economics3.0

[梁天卓 經濟學爸]